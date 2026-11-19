Leo Hjelde heeft eindelijk een opsteker gekregen na zijn dramatische debuut bij KV Mechelen. De Noor liep in augustus al na 32 minuten een zware knieblessure op tegen Standard en moest onder het mes. Drie maanden later verloopt zijn revalidatie opvallend goed. De dokters zijn zelfs bijzonder onder de indruk, al wil de verdediger nog niet vooruitlopen op een terugkeer op het veld. De positieve boodschap komt na een bijzonder moeilijke periode.

De 23-jarige Hjelde kwam afgelopen zomer over van Sunderland, maar zijn eerste wedstrijd voor Malinwa eindigde in een nachtmerrie. Tijdens een duel met Marlon Fossey voelde hij meteen dat er iets ernstig mis was. "Ik hoorde een luide knak in mijn knie", vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Toen hij naar beneden keek, zag hij dat zijn knieschijf omhooggeschoten was. Later bleek zijn patellapees gescheurd.

Dokters zijn bijzonder onder de indruk

Het nieuws na zijn recentste scan klinkt gelukkig heel anders. "Ze vertelden me dat het een van de tien beste hersteltrajecten is die ze hadden gezien", zegt Hjelde over zijn dokters. Hij noemt dat fantastisch om te horen, maar blijft voorzichtig. Kleine pijntjes zijn volgens de medische staf normaal. Het goede herstel betekent dus niet dat hij binnenkort alweer wedstrijden kan spelen.

Inmiddels heeft de verdediger wel belangrijke stappen gezet. Eerst kon hij alleen met krukken stappen, daarna lukte dat zonder hulp en intussen mag hij opnieuw zelf autorijden. Hij probeert zich op die kleine overwinningen te concentreren. Dat heeft hij geleerd uit eerdere tegenslagen: bij Leeds kampte hij al met een knieblessure en later bleef ook zijn achillespees hem langdurig parten spelen. Hij weet daardoor hoe zwaar een lange revalidatie mentaal kan doorwegen.

Schuldgevoel tegenover KV Mechelen

Vooral het schuldgevoel tegenover zijn nieuwe club woog zwaar. "Ik zat met een naar gevoel", geeft Hjelde toe. KV Mechelen had net in hem geïnvesteerd en hij kon zijn ploeg meteen niet meer helpen. Toen de resultaten aanvankelijk tegenvielen, maakte dat de situatie extra moeilijk. Ploegmaat Tommy St. Jago bood veel steun en hielp op de blessuredag ook zijn ouders bij hem te komen.



Een concrete datum voor zijn comeback durft Hjelde nog niet te noemen. "Hopelijk speel ik dit seizoen nog een wedstrijd, maar we moeten afwachten hoe mijn lichaam reageert", zegt hij. Als dat niet lukt, richt hij zich op volgend seizoen. Hij blijft intussen zo betrokken mogelijk bij de ploeg en volgt de thuiswedstrijden in het stadion. Voorlopig telt vooral dat zijn herstel de goede richting uitgaat.