Kan de komst van Mauricio Pochettino gevolgen hebben voor de positie van Senne Lammens bij Manchester United? Clubicoon Gary Neville gaf zijn kijk op de situatie van de Belgische doelman.

Gary Neville verwacht dat Mauricio Pochettino zijn selectie bij Manchester United nog van extra concurrentie onder de lat zal voorzien. Volgens de voormalige Engelse international zal Senne Lammens zich dus mogelijk moeten meten met een nieuwe keeper.

"Ik denk dat Pochettino een nieuwe doelman zal willen aantrekken. Volgens mij wil hij iemand die Senne Lammens concurrentie kan bieden", vertelde Neville. "Daarmee zeg ik niet dat hij Lammens zal vervangen, daarvoor is het nog te vroeg", verduidelijkte hij in de podcast Stick to United op YouTube.

Neville ziet potentieel in Lammens

De ex-verdediger van Manchester United is wel overtuigd dat Lammens voldoende heeft getoond om meer kansen te krijgen. "We hebben vorig seizoen genoeg van hem gezien om met hem door te gaan en hem hopelijk meer vertrouwen te geven. Ik hou van zijn rust."

Voor de Belgische doelman lijkt een nieuwe concurrent dus niet noodzakelijk een slecht nieuwsbericht. Als Pochettino daadwerkelijk op hem rekent, kan Lammens zich in een sterker bezette keepersgroep verder bewijzen op Old Trafford.

Prestigieuze start voor Pochettino



Manchester United neemt het zondagavond in de Premier League op tegen Liverpool. Het wordt meteen de eerste wedstrijd van het Pochettino-tijdperk bij de Red Devils. United wil zijn nieuwe trainer uiteraard met een overtuigende prestatie laten beginnen, maar krijgt direct een stevige opdracht voorgeschoteld tegen een van de topploegen in Engeland.