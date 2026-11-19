De mogelijke transfer van Kevin De Bruyne naar PSV blijft de gemoederen bezighouden. De Nederlandse topclub wil de Rode Duivel graag tijdens de wintermercato binnenhalen en heeft inmiddels een eerste bod uitgebracht. Napoli blijkt echter niet van plan om de Belgische middenvelder zomaar te laten vertrekken.

PSV legde naar verluidt een openingsbod van twee miljoen euro op tafel. Dat voorstel werd door Napoli afgewezen. De Italianen willen een aanzienlijk hoger bedrag ontvangen voor de 35-jarige spelmaker, die pas in de zomer van 2025 de overstap maakte van Manchester City.

Napoli wil minstens zeven miljoen euro

Volgens La Gazzetta dello Sport wil Napoli zijn eerdere investering in De Bruyne recupereren. De Italiaanse club zou daarom ongeveer zeven miljoen euro verlangen om mee te werken aan een wintertransfer.

Hoewel De Bruyne destijds transfervrij naar Napoli trok, ging zijn komst gepaard met een aanzienlijke tekenbonus en een stevig salaris. De Italianen willen daarom niet zomaar instemmen met een vertrek. Het verschil tussen het openingsbod en de gewenste transfersom bedraagt voorlopig vijf miljoen euro.

Transfer kan Napoli miljoenen besparen

Toch zou een wintertransfer financieel interessant kunnen zijn voor Napoli. Volgens La Gazzetta dello Sport kan de club ongeveer vijf miljoen euro bruto aan resterende loonkosten besparen. Daarnaast zou Napoli mogelijk een laatste schijf van 2,5 miljoen euro aan tekenbonus niet meer moeten uitbetalen.



De Bruyne zou zelf openstaan voor een overstap naar PSV, onder meer omdat hij dan dichter bij zijn gezin in België kan wonen. De Eindhovenaren moeten Napoli echter nog overtuigen. Voorlopig is er geen akkoord en is ook niet bekend of PSV zijn eerste bod zal verhogen. De komende weken moeten duidelijk maken of beide clubs dichter bij elkaar kunnen komen.