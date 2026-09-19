Johan Boskamp vreest voor status van Lukaku: "Wie weet is dit het vanaf nu"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Johan Boskamp vreest voor status van Lukaku: "Wie weet is dit het vanaf nu"
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Romelu Lukaku zit opnieuw bij de Rode Duivels, maar zijn selectie door Mark van Bommel roept vragen op bij Johan Boskamp. De spits heeft in Turkije nog altijd geen vaste basisplaats afgedwongen en dat maakt zijn aanwezigheid in de eerste kern van de nieuwe bondscoach volgens de Nederlandse analist opvallend.

Bij Het Belang van Limburg liet Boskamp zich scherp uit over de huidige situatie van Lukaku. “Ik vind het best opvallend dat hij erbij is, aangezien hij nog altijd geen basisplaats heeft veroverd in Turkije.” Daarbij wijst hij ook naar de woorden van Van Bommel, die al aangaf dat Lukaku niet alles zal spelen.

Nieuwe rol voor Lukaku?

Boskamp sluit niet uit dat de status van de spits stilaan verandert. “Wie weet is dit de nieuwe realiteit en is Romelu vanaf nu gewoon bankzitter.” Zelf hoopt hij nog altijd dat Lukaku zijn oude vorm terugvindt, maar zijn eerste indrukken dit seizoen zijn allesbehalve positief.

“Ik blijf hopen dat hij er elke wedstrijd vijf binnenschiet, maar wat ik dit seizoen al van hem heb gezien, was niet om aan te gluren”, klinkt het hard. Daardoor wordt het interessant om te zien welke rol Van Bommel voor hem in gedachten heeft bij de Rode Duivels.

De nieuwe bondscoach heeft met Loïs Openda nog een extra optie in de spits. Openda kwam eerder deze week met Olympique Lyon in actie tegen Anderlecht. De Fransen wonnen met 1-2 en de aanvaller kon Boskamp daar wel overtuigen.

Openda krijgt voorkeur

“Hij was sterk tegen Anderlecht. Hij dook goed de ruimtes in en was ook goed aan de bal”, analyseert Boskamp. Hij plaatst er wel meteen een kanttekening bij. “Al was het natuurlijk máár tegen Anderlecht. Dan zijn Italië en Frankrijk toch andere koek.”

Toch verwacht Boskamp dat Van Bommel tegen Frankrijk voor Openda zal kiezen. Zijn snelheid kan volgens hem bijzonder nuttig zijn wanneer de Fransen hoog druk zetten.

“Als de Fransen hoog druk gaan zetten, heb je met hem de ideale spits om in de rug van de verdedigers te duiken.” Daarmee lijkt Openda volgens Boskamp momenteel de beste papieren te hebben voor een basisplaats.

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