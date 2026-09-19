Gent juicht, Standard sakkert, Vanhaezebrouck kritisch: "Dat is toch niet mogelijk?"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Gent
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Gent juicht, Standard sakkert, Vanhaezebrouck kritisch: "Dat is toch niet mogelijk?"
Foto: © photonews
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KAA Gent klopte Standard de Liège met 2-1 op vrijdagavond. Met dank aan Christian Burgess, die in het slot van de wedstrijd aan de eerste paal heerlijk binnenkopte. Op een standaardsituatie, nog steeds heel belangrijk in het hedendaagse voetbal uiteraard.

Christian Burgess, Tibe De Vlieger en Rik De Mil spraken vrijdagavond al meteen rake woorden over het winnende doelpunt op corner na de 2-1 overwinning van KAA Gent tegen Standard. "De details beslissen soms over een wedstrijd."

"En de stilstaande fases zijn een heel belangrijk detail in het voetbal", aldus coach Rik De Mil op zijn persconferentie in de Planet Group Arena op vrijdag. "Alle aspecten van dat tweede doelpunten van ons klopten."

Standard in zak en as na wedstrijd tegen KAA Gent: alweer gepakt op standaardsituatie

Voor Standard is het al lang niet meer de eerste keer dat ze falen op stilstaande fases. Ibe Hautekiet zag dat zijn ploeg zeker niet moest onderdoen voor de Buffalo's, maar dat de details dus inderdaad van belang waren vrijdagavond: "Dit is een domper voor ons, dat klopt."

En ook doelman Matthieu Epolo - die een goede wedstrijd keepte, maar finaal zich toch gewonnen moest geven - was duidelijk: "Goede ploegen kunnen in zo'n wedstrijden van momenten en stilstaande fasen gebruik maken."

Hein Vanhaezebrouck kritisch voor de verdediging van Standard op corner KAA Gent

Hein Vanhaezebrouck was als analist aanwezig in de Planet Group Arena waar hij zelf ook jarenlang coach was. Ook hij zag het met lede ogen aan hoe Standard de Liège verdedigde op die corner waaruit de 2-1 voor Gent viel.

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"Je weet dat Burgess gevaarlijk is op standaardsituaties, dus dan moet je op hem letten of dubbel dekken. En nu wordt er één speler simpel uitgeblokt en krijgt hij een boulevard om binnen te koppen. Dat is toch niet mogelijk?" KAA Gent trekt zo met 19 op 21 naar de interlandbreak, Standard blijft achter met 11 op 21 na zeven wedstrijden.

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