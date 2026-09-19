Antwerp-verdediger Cortes vertelt wat anekdotes over... Lamine Yamal: "Dan wordt hij boos"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Antwerp-verdediger Cortes vertelt wat anekdotes over... Lamine Yamal: "Dan wordt hij boos"
Foto: © photonews
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Bij Antwerp hebben ze deze zomer een jonge verdediger weggehaald bij FC Barcelona. Álvaro Cortés is amper 21 jaar oud, maar kan al een bijzonder verhaal vertellen over één van de grootste sterren van het wereldvoetbal. De Spanjaard kent Lamine Yamal namelijk al sinds hun gezamenlijke jaren bij La Masia.

Cortés en Yamal waren niet alleen ploeggenoten bij de jeugdopleiding van Barcelona. Ze woonden zelfs in hetzelfde gebouw en trokken ook naast het voetbal veel met elkaar op. Terwijl Yamal inmiddels wereldwijd bekend is, blijft Cortés hem vooral zien als de jongen die hij al jaren kent.

"Ik ken Lamine al jaren, sinds La Masia. We woonden in hetzelfde gebouw en trokken veel samen op", vertelt de Antwerp-verdediger. "Mijn vrienden vinden het ongelooflijk dat ik Lamine ken, maar voor mij is hij gewoon een normale jongen", zegt hij in HLN.

"Dan komt Lamine..."

Dat neemt niet weg dat Cortés perfect beseft hoe uitzonderlijk het talent van zijn voormalige ploegmaat is. Als verdediger kreeg hij op training regelmatig de opdracht om Yamal af te stoppen. Een uitdaging die hij duidelijk niet onderschat.

"Als verdediger stap je elke dag het trainingsveld op met de overtuiging dat niemand je zal passeren. En dan komt Lamine", lacht Cortés. "Dat is zijn niveau. Hij steekt zó boven de rest uit."

Vooral de dribbel van de inmiddels gevestigde Barcelona-ster maakt indruk. Volgens Cortés is Yamal zo moeilijk te verdedigen omdat hij zijn tegenstander voortdurend op het verkeerde been probeert te zetten.

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"Hij is linksvoetig en laat je geloven dat hij naar links gaat. Maar als je hapt, ben je gezien en gaat hij de andere kant uit. Zijn dribbel is ongelooflijk."

Yamal is bijzonder competitief

Cortés heeft Yamal bovendien niet alleen als voetballer meegemaakt. Ook naast het veld kent hij de aanvaller goed. Yamal is volgens hem bijzonder competitief en kan moeilijk tegen zijn verlies. Zelfs bij pingpong of Fortnite wilde hij maar één ding: winnen.

"Als ik hem versloeg met pingpong, kon hij wel eens boos worden. Of bij Fortnite op de PlayStation. Maar eerlijk: meestal won Lamine."

Toch twijfelt Cortés niet aan de kwaliteiten van zijn voormalige buurjongen. Voor de Antwerp-verdediger hoort Yamal zelfs bij de absolute wereldtop. "El mejor del mundo. De beste voetballer ter wereld. Hij verdient de Gouden Bal."

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