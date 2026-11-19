Lucas Stassin reageerde bij DAZN op het internationale afscheid van Romelu Lukaku. De aanvaller van Sevilla kijkt met veel respect op naar Big Rom, die hem geregeld van raad voorziet.

Lucas Stassin groeide als jeugdspeler bij Neerpede op met Romelu Lukaku als een van de grote Belgische referenties. Het nieuws dat de topschutter van de Rode Duivels afscheid neemt van de nationale ploeg, kwam dan ook binnen bij de spits van Sevilla.

Stassin geeft toe dat hij verrast was door Lukaku's beslissing. "Ja, ik was toch een beetje onder de indruk, want ik had niet verwacht dat hij die beslissing zo vroeg zou nemen. Maar goed, zo is het. Hij heeft België wel trots gemaakt met heel veel doelpunten."

Het vertrek van Lukaku maakt volgens Stassin ook ruimte vrij in de aanval van de Rode Duivels. "Er komt dus zeker een plaats vrij en zoals ik al zei: ik ga werken om bij de volgende selectie te zitten", vertelde hij.

Lukaku als jeugdvoorbeeld

Voor Stassin was Lukaku al een voorbeeld toen hij nog jong was. "Ja, hij was een voorbeeld. Het is natuurlijk de spits van België. Wanneer ik naar de wedstrijden op het WK keek, was hij altijd degene naar wie we keken. Hij kent ook heel veel mensen bij Anderlecht, onder wie mijn papa."

De band tussen beide aanvallers is volgens Stassin steeds goed gebleven. "We hebben altijd goed contact gehad en ik voel dat hij een geweldige kerel is, met een prachtige carrière, ook al is die nog niet voorbij. Hij geeft vaak advies, aan mij persoonlijk maar ook aan mijn papa."





Ook wanneer Stassin in Tubeke is, maakt Lukaku tijd voor een gesprek. "Hij komt altijd even hallo zeggen en wat praten. Dat is echt heel fijn", besloot de jonge aanvaller.