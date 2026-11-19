De Belgische U17 beginnen vrijdag met grote ambities aan het WK in Qatar. Bondscoach Sven Vermant trekt met een hechte en talentvolle lichting naar het wereldkampioenschap. Na de ontgoocheling van vorig jaar hopen de jonge Duivels deze keer wel een hoofdprijs te pakken. "Als je aan een toernooi zoals het WK begint, dan is dat om te winnen", klinkt het bij Vermant.

Een jaar geleden sneuvelde België al in de zestiende finales tegen Portugal, dat uiteindelijk wereldkampioen werd. Nochtans werd toen bijzonder veel verwacht van een gouden generatie. Verschillende talenten maakten nadien grote stappen, met Lucca Brughmans (Liverpool), Jesse Bisiwu (Barcelona), Nathan De Cat (Hoffenheim) en Noah Fernandez (PSV) als opvallendste voorbeelden.

Sterke lichting met ervaring op hoger niveau

Ook de huidige lichting heeft heel wat in haar mars. Op het EK van afgelopen zomer schopten de Belgen het tot de finale, na onder meer een knappe overwinning tegen Frankrijk. Alleen Italië bleek na strafschoppen te sterk. Aanvoerder Elie Mbavu is duidelijk over de ambities: "Op het WK willen we die finale gewoon winnen."

Vermant ziet vooral de maturiteit als een belangrijke troef. Verschillende spelers hebben ondanks hun jonge leeftijd al ervaring op een hoger niveau. Xander Dierckx liet zich bij Antwerp zien, terwijl aanvoerder Mbavu al wedstrijden afwerkt in de Challenger Pro League. Ook doelman Mattis Seghers (Anderlecht), Jelle Driessen (Genk), Louie Van Gelder (Antwerp) en Kiyan Achahbar (Genk) behoren tot de interessante namen.

Vermant hamert op collectief en discipline

De bondscoach benadrukt dat België vooral als ploeg het verschil wil maken. "Dit is een hechte groep die speelt vanuit een goede organisatie met veel discipline. We vallen samen aan en verdedigen ook samen. We steken ons nooit weg, ook nu niet", stelt Vermant bij Sporza. Wel beseft hij dat de weg naar de wereldtitel lang is: op het WK kunnen de jonge Duivels tot acht wedstrijden moeten afwerken.



Er ontbreken bovendien enkele belangrijke namen uit de EK-selectie. Anderlecht liet Onia Seke, Nga Kana en Ojea niet naar Qatar vertrekken. Vermant wil daar echter geen excuus van maken en rekent op de jongens die hun plaats innemen. De omkadering is alvast uitgebreid: naast assistenten, fysieke begeleiding en video-analisten reist ook een studiecoach mee, zodat de spelers hun examens in december niet uit het oog verliezen.