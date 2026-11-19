UPDATE: Charleroi onderneemt actie tegen zware straf
Sporting Charleroi heeft een stevige sanctie gekregen van het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal. De club wordt verantwoordelijk gehouden voor het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen RAEC Bergen, waarbij drie kinderen gewond raakten. Charleroi moet één uitwedstrijd zonder supporters afwerken.
Sporting Charleroi legt zich niet neer bij de zware sanctie die het opgelegd kreeg van de Belgische voetbalbond. De Henegouwers gaan in beroep tegen de beslissing om drie thuiswedstrijden achter gesloten deuren te moeten spelen.
De straf volgt op de incidenten tijdens de bekerwedstrijd tegen Bergen op 17 oktober. Toen liep het gebruik van pyrotechnisch materiaal door supporters van Charleroi helemaal uit de hand. Drie kinderen raakten gewond, onder wie één jonge fan van de Carolo's.
Charleroi wil drie thuiswedstrijden zonder fans vermijden
De Disciplinaire Raad van de KBVB besliste om een eerder voorwaardelijke straf uit te voeren. Die was op 14 augustus opgelegd na de supportersincidenten tijdens de wedstrijd tegen Standard op 23 mei. Charleroi moet daardoor drie thuiswedstrijden zonder publiek afwerken.
De club heeft nu officieel aangekondigd dat ze beroep aantekent tegen die beslissing. Volgens de KBVB zal de straf in dat geval niet definitief zijn voordat de beroepsinstantie uitspraak heeft gedaan.
Ook drie uitwedstrijden zonder fans
Charleroi kreeg daarnaast nog een afzonderlijke sanctie voor de gebeurtenissen in Bergen. De club moet drie uitwedstrijden zonder supporters spelen: één effectieve wedstrijd en twee wedstrijden met uitstel. Bij een nieuwe overtreding binnen de twee jaar worden ook die voorwaardelijke straffen uitgevoerd.
Tijdens de bekerwedstrijd in het Stade du Tondreau werden een twintigtal vuurpijlen afgestoken. Vijf daarvan werden in de richting van een aangrenzend supportersvak afgevuurd. Charleroi won de wedstrijd uiteindelijk met 0-1 na verlengingen, maar de gevolgen van het supportersgedrag kunnen de club nog een hele tijd achtervolgen.
Sporting Charleroi heeft een stevige sanctie gekregen van het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal. De club wordt verantwoordelijk gehouden voor het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen RAEC Bergen, waarbij drie kinderen gewond raakten. Charleroi moet één uitwedstrijd zonder supporters afwerken.
Daar blijft het echter niet bij. Ook drie eerder voorwaardelijk opgelegde thuiswedstrijden achter gesloten deuren worden nu effectief gemaakt. De supporters van Charleroi zullen dus voorlopig niet meer welkom zijn in het eigen stadion.
Vuurwerk belandt in supportersvak
De feiten vonden plaats aan het begin van de tweede helft van de wedstrijd tegen Bergen. Supporters van Charleroi staken op een afgesproken moment een twintigtal vuurwerkstukken af. Minstens vijf daarvan werden richting een nabijgelegen supportersvak gegooid.
De gevolgen waren bijzonder ernstig. Drie kinderen liepen verwondingen op, waaronder twee met lichte brandwonden. Een derde slachtoffer liep een snijwonde in het gezicht, vlak bij het oog, en een brandwonde aan de kuit op.
Straf valt uiteindelijk lager uit dan geëist
Het bondsparket had aanvankelijk vijf uitwedstrijden zonder supporters geëist. Het Disciplinair Comité ging daar niet volledig in mee en legde drie wedstrijden op, waarvan slechts één effectief. Daarbij speelde onder meer mee dat de wedstrijd niet stilgelegd moest worden.
Charleroi kon ook aantonen dat het na de feiten 62 geïdentificeerde supporters had aangepakt. Hun ticketaccounts werden geblokkeerd en ze mogen gedurende twee jaar het stadion niet betreden. Toch worden ook de drie eerder voorwaardelijke thuiswedstrijden nu effectief. Charleroi en het bondsparket kunnen binnen twee weken beroep aantekenen. Zonder beroep gaat de sanctie in vanaf de bekerwedstrijd tegen STVV.
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