UPDATE: Charleroi onderneemt actie tegen zware straf

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Sporting Charleroi heeft een stevige sanctie gekregen van het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal. De club wordt verantwoordelijk gehouden voor het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd tegen RAEC Bergen, waarbij drie kinderen gewond raakten. Charleroi moet één uitwedstrijd zonder supporters afwerken.