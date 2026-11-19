Xander Dierckx is momenteel met België actief op het WK U17. Het jonge talent van Antwerp krijgt zo de kans om zich op internationaal niveau te tonen. In een interview sprak hij over de spelers naar wie hij zelf opkijkt. Daarbij vallen enkele opvallende namen uit het Belgische voetbal.

Bij Antwerp heeft Dierckx vooral bewondering voor twee voormalige smaakmakers. Lior Refaelov en Calvin Stengs maakten destijds indruk op de jonge middenvelder. Hoewel hij nooit persoonlijk met hen in contact kwam, waren ze voor hem allebei een voorbeeld.

Twee voormalige Antwerp-spelers als voorbeeld

"Ik vond het altijd leuk om Lior Refaelov bezig te zien. Een heel ander type dan ikzelf, maar ik was fan van hem, net als van Calvin Stengs. Het waren twee stylisten op het veld", vertelt Dierckx bij Het Nieuwsblad.

"Jammer dat ik hen nooit heb ontmoet. Tegenwoordig komen de jongens van de eerste ploeg en de beloften elkaar regelmatig tegen in de gangen van de Bosuil. Dat was vroeger veel meer afgescheiden", legt hij uit. Voor de jonge Antwerpenaar is het contact met de eerste ploeg dus een positieve ontwikkeling.

De Bruyne maakt enorme indruk

Ook bij de Rode Duivels heeft Dierckx een uitgesproken favoriet: Kevin De Bruyne. "Hij is voor mij de beste Rode Duivel all time. Dat bewees hij zondag tegen Italië nog maar eens", klinkt het bijzonder lovend.



De prestatie van De Bruyne tegen Italië maakte duidelijk indruk op het Antwerp-talent. "Of ik met grote ogen heb zitten kijken? Toch wel. De rust die hij uitstraalt aan de bal, is fenomenaal. Het is mooi om te zien hoe heel die ploeg op hem rekent." Dierckx hoopt zelf ooit in de voetsporen van zijn voorbeelden te kunnen treden.