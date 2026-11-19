Kevin De Bruyne zit momenteel in een moeilijke periode bij Napoli, maar mogelijk krijgt de Rode Duivel na Nieuwjaar een heel ander elftal om zich heen. De Italiaanse club bereidt een stevige wintermercato voor. Voorzitter Aurelio De Laurentiis en sportief directeur Giovanni Manna willen coach Massimiliano Allegri extra versterkingen bezorgen. De vraag is of dat ook De Bruyne opnieuw perspectief kan bieden.

Napoli beleeft voorlopig een bijzonder lastig seizoen. De ploeg slaagde er nog niet in om twee wedstrijden op rij te winnen en moet dringend een versnelling hoger schakelen om de aansluiting met de Champions League-plaatsen niet te verliezen. Tot Kerstmis ligt de focus daarom volledig op de resultaten.

Allegri krijgt mogelijk vier versterkingen

Volgens La Gazzetta dello Sport is De Laurentiis bereid om in januari te investeren, op voorwaarde dat Napoli tegen Kerstmis opnieuw uitzicht heeft op een plaats in de Champions League. Allegri kreeg al het vertrouwen van zijn voorzitter, maar verwacht ook dat de club zijn selectie versterkt.

De Italiaanse trainer zou vier profielen willen: een spits, een aanvallende flankspeler, een fysiek sterke middenvelder en een extra back. Giovanni Manna is daarvoor al verschillende pistes aan het onderzoeken.

Bij de aanvallers worden Varela van Monza en Sebastiano Esposito van Sassuolo genoemd. Vooral Varela is een opvallende piste, al wordt zijn komst door de concurrentie en de financiële voorwaarden bijzonder moeilijk. Esposito kan dan weer zowel als flankaanvaller als valse negen worden uitgespeeld.

Meer kwaliteit rond De Bruyne?

Ook op het middenveld kijkt Napoli nadrukkelijk rond. Mamadou Coulibaly van AS Monaco staat hoog op het verlanglijstje, maar zijn prijskaartje van minstens dertig miljoen euro vormt een struikelblok. Daarnaast wordt de jonge Patrick Zabi van Paris FC gevolgd als mogelijke vervanger van Anguissa.





Voor De Bruyne kan dat perspectief belangrijk zijn. De Belgische spelmaker moet in een ploeg spelen die voldoende kwaliteit en fysieke slagkracht rond hem heeft om zijn kwaliteiten optimaal te benutten. Met enkele gerichte versterkingen zou Napoli opnieuw competitiever kunnen worden. Dan valt ook nog af te wachten of Allegri hem op zijn beste positie wil uitspelen.

Toch is er nog geen garantie dat de wintermercato alles verandert. Eerst moet Napoli op het veld reageren. Pas als de ploeg opnieuw resultaten boekt, zal De Laurentiis de geldbeugel opentrekken. De vraag is of die plannen voor De Bruyne voldoende zullen zijn om opnieuw vertrouwen te krijgen in het project in Napels. En of hij niet al overtuigd is door PSV...