KRC Genk wil opnieuw een vaste waarde aan de Belgische top worden. Ondanks de tegenvallende resultaten blijft voorzitter Peter Croonen bijzonder ambitieus. In een gesprek met DAZN maakte hij duidelijk welke doelstellingen de Limburgers zichzelf opleggen.

“Wij willen structureel top drie spelen in België. We willen elke drie jaar een trofee pakken en minstens in vier van de vijf seizoenen Europees spelen, zo niet vijf op vijf”, klinkt het bij Croonen.

Hoge verwachtingen na moeilijk seizoen

Ook op Europees vlak wil Genk een stap vooruitzetten. De club mikt op een plaats in de top vijftig van de UEFA-clubcoëfficiënten. Dat moet het resultaat zijn van meer sportieve regelmaat en betere prestaties op het hoogste niveau.

😯 | KRC Genk kijkt met hoge ambities naar de toekomst: om de drie jaar een trofee! 📈 Neem een kijkje in het gloednieuwe trainingscomplex van de Genkies in de DAZN-app. 📲 https://t.co/5q63UgsBpm — DAZN België (@DAZN_BENL) November 17, 2026

Die ambities staan voorlopig in schril contrast met de realiteit. Genk eindigde vorig seizoen al op de zevende plaats en staat na elf speeldagen opnieuw zevende in de competitie, met vijftien punten. Bovendien werd Jess Thorup onlangs ontslagen en vervangen door Timmy Simons.

Niet alleen cijfers, maar vooral prijzen

Croonen beseft dat de doelstellingen pas waarde krijgen wanneer ze ook op het veld worden waargemaakt. De voorzitter wil vooral dat Genk opnieuw een ploeg wordt die wedstrijden en finales naar zich toe trekt.





“Maar we willen vooral winnen. Trofeeën pakken en elke match winnen”, benadrukt hij. De club wil op die manier opnieuw een grotere rol spelen in het leven van haar supporters en de hele regio.

“We willen zo belangrijk mogelijk zijn voor onze supporters en de hele regio. We willen een winnende club zijn”, besluit Croonen. De boodschap is duidelijk: bij Genk moet de lat opnieuw omhoog.