Orel Mangala hoopt opnieuw een oproep voor de Rode Duivels te krijgen. De Brusselaar maakt duidelijk dat zijn ambitie voor de nationale ploeg intact blijft.

In een gesprek met Sudinfo blikte de in Brussel geboren Mangala vooruit op zijn situatie bij de nationale ploeg. De middenvelder speelde zijn laatste interland op 17 november 2024, tegen Israël. Destijds nog onder Domenico Tedesco.

Weinig continuïteit in de voorbije jaren

De afstand tot de Rode Duivels viel Mangala naar eigen zeggen zwaar. "Hoe ik die afwezigheid bij de nationale ploeg beleef? Het was uiteraard een moeilijke periode voor mij, omdat ik de voorbije twee jaar niet echt continuïteit heb gehad", vertelde hij.

Toch heeft de Belgische middenvelder zijn hoop op een nieuwe selectie niet opgegeven. "Ik denk dat ik nog altijd kansen heb bij de nationale ploeg. Daarom blijf ik geduldig en ben ik beschikbaar."

Mangala wil opnieuw het shirt van België dragen

De voormalige international steekt niet onder stoelen of banken dat hij opnieuw voor België wil uitkomen. "Ik wil zeker terugkeren naar de nationale ploeg. Het shirt van België ontbreekt me nu, maar ik weet dat ik ooit zal terugkeren."



Mangala blijft intussen werken om opnieuw in beeld te komen. "Ik blijf aan mijn kant verder werken. Ik wacht op mijn kans en hoop dat die zo snel mogelijk komt."