AA Gent heeft opnieuw slecht blessurenieuws gekregen. Tibe De Vlieger staat door een hamstringblessure aan de kant tot na de winterstop. De middenvelder liep het letsel op tijdens een interland met de Belgische beloften.

De Gentenaar raakte geblesseerd in de slotfase van de wedstrijd tegen Italië. Het duel tussen beide U21-selecties eindigde op 2-2. Voor De Vlieger komt de blessure bijzonder ongelegen, want hij was de voorbije periode steeds belangrijker geworden bij de Buffalo's.

Belangrijke schakel bij de Buffalo's

De Vlieger is een echt jeugdproduct van AA Gent en zette de voorbije seizoenen grote stappen in zijn ontwikkeling. De middenvelder werkte zich vanuit de jeugd en Jong Gent naar de eerste ploeg en groeide uit tot een interessante pion op het Gentse middenveld.

Zijn goede prestaties bleven ook bij de nationale ploeg niet onopgemerkt. De Vlieger werd beloond met een selectie voor de Belgische beloften, maar dat avontuur krijgt nu een vervelend staartje.

Rik De Mil moet puzzelen

De afwezigheid van De Vlieger is opnieuw een tegenvaller voor trainer Rik De Mil. AA Gent moet de komende weken immers een belangrijke optie op het middenveld missen. De coach zal dus andere oplossingen moeten zoeken om zijn jonge middenvelder te vervangen.



De Vlieger mikt op een terugkeer na de winterstop. Voor de 21-jarige middenvelder wordt het nu vooral zaak om rustig te herstellen en opnieuw volledig fit te raken. Zijn ontwikkeling bij AA Gent krijgt zo tijdelijk een flinke onderbreking.