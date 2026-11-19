Zulte Waregem is volop bezig met de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer na het vertrek van Michael Beale. Sportief manager Niels Leroy geeft meer uitleg over de stand van zaken. Eén ding is duidelijk: Essevee wil niet overhaast beslissen en sluit voorlopig geen enkele piste uit. Ook interimcoach Steve Colpaert mag hopen op een verlengd verblijf.

De trainerswissel kwam er na een dramatische reeks van zes opeenvolgende nederlagen. Zulte Waregem pakte daardoor geen enkel punt meer en bleef achter met een pijnlijke 0 op 18. "Die 0 op 18 is een beetje de finaliteit van meerdere zaken", legt Leroy uit bij HLN. Vooral de manier waarop de ploeg wedstrijden uit handen gaf, baarde zorgen.

Beale en Zulte Waregem zaten niet meer op dezelfde lijn

De Engelsman gaf vorige woensdag zelf aan dat hij wilde stoppen. Het afscheid volgde bijzonder snel. "Natuurlijk waren er al gesprekken geweest daarvoor. Maar Michael Beale zag oplossingen waar wij als club niet helemaal achter stonden", verduidelijkt Leroy.

Volgens de sportief manager was er een steeds grotere kloof ontstaan tussen de visie van de trainer en die van de club. "We stelden vast dat we sinds de start van de competitie alleen maar geëvolueerd zijn in een richting die steeds verder afweek van waar deze ploeg voor staat. Terwijl er volgens ons zeker voldoende kwaliteit in de kern zit."

Colpaert krijgt voorlopig het vertrouwen

Assistent-trainer Steve Colpaert neemt voorlopig over en zal zaterdag tegen Antwerp in de dug-out zitten. Hij krijgt daarmee een nieuwe kans nadat hij vorig seizoen ook al tijdelijk overnam na het ontslag van Sven Vandenbroeck. Of hij nu definitief hoofdtrainer wordt, is nog niet beslist.



"Onze focus na het ontslag van Beale lag op deze ploeg klaarstomen voor dit weekend. Vanaf nu kunnen we kijken wat het beste plan is op middellange termijn. Of dat met Steve zal zijn of met een nieuwe coach: alle opties blijven open", besluit Leroy.