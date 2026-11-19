De Belgische voetbalbond mengt zich in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De KBVB heeft samen met andere Europese bonden zijn steun uitgesproken voor Philippe Diallo, die op 18 maart 2027 kandidaat is bij de verkiezing in Rabat.

Belgische bond wil verandering bij FIFA

De KBVB benadrukt dat meerdere kandidaten een goede zaak zijn voor het wereldvoetbal. Een echte verkiezingsstrijd dwingt kandidaten volgens de bond om hun visie duidelijk te maken en verantwoording af te leggen aan de lidbonden. Dat is volgens de Belgische federatie noodzakelijk om het vertrouwen in de FIFA te herstellen.

Als stichtend lid van de FIFA pleit de KBVB naar eigen zeggen al langer voor meer transparantie, sterker bestuur en een duidelijkere scheiding der machten. Hervormingen moeten stevig verankerd worden in de instellingen van de wereldvoetbalbond, met onafhankelijk toezicht en transparante besluitvorming. Ze mogen niet afhangen van één persoon.

Van Damme gelooft in Diallo

Voorzitter Pascale Van Damme ziet in Diallo de geschikte man om die veranderingen mee vorm te geven. De Fransman is al tientallen jaren actief in het voetbalbestuur, zowel op nationaal als internationaal niveau.

“Hij kan luisteren, bruggen bouwen en mensen samenbrengen. Hij brengt ruime ervaring mee, een grondige kennis van het spel en een sterk engagement voor dialoog en samenwerking”, klinkt het bij Van Damme. “Wederzijds respect, sterk bestuur en nauwe samenwerking tussen alle lidbonden zijn essentieel om de FIFA te versterken en ons spel verder te ontwikkelen.”

De KBVB benadrukt wel dat het respect heeft voor alle kandidaten die zich verkiesbaar stellen. Het roept hen op om open, eerlijk en respectvol campagne te voeren en met alle lidbonden in gesprek te gaan, ongeacht hun omvang.





De Belgische bond rekent er bovendien op dat de FIFA een transparant, onafhankelijk en onpartijdig verkiezingsproces garandeert. Ook de geschiktheids- en integriteitscontroles moeten volgens de KBVB correct verlopen. “We blijven constructief samenwerken met alle partijen, in het belang van het spel, de spelers, de supporters en de miljoenen mensen wereldwijd die van voetbal houden”, besluit Van Damme.