Alexis De Sart heeft op zijn dertigste al een behoorlijk parcours achter de rug, maar beleefde ook moeilijke momenten. De Belgische middenvelder, die onder meer bij Standard, STVV, Antwerp, OH Leuven, RWDM en RFC Liège speelde, zat afgelopen zomer opnieuw zonder club. Hij begon zelfs te twijfelen aan zijn toekomst als profvoetballer.

"Ik had die situatie een jaar eerder al meegemaakt, maar had niet verwacht dat ze zich opnieuw zou voordoen", vertelt De Sart bij Sudinfo. Nochtans kwam hij bij RFC Liège nog 25 keer in actie en eindigde de club op de vierde plaats in de Challenger Pro League. Toch bleef een nieuw contract uit.

Zelfs stoppen was een optie

"Half september stelde ik mezelf openlijk de vraag over mijn toekomst. Moest ik op mijn 29ste mijn profcarrière beëindigen en al nadenken over mijn reconversie? Ik zag mezelf niet langer trainen zonder perspectief", geeft hij toe. De Sart was ondertussen ook bezig met zijn trainersopleiding en had al zijn UEFA B-diploma op zak.

De middenvelder had nochtans mooie momenten gekend. Bij Antwerp won hij in 2020 de Beker van België en bij RWDM maakte hij de promotie naar de Jupiler Pro League mee. Eerder had hij bij STVV een belangrijke rol gespeeld en verzamelde hij ook speelminuten bij OH Leuven. Zijn opleiding genoot hij bij Standard.

Uiteindelijk toch een nieuwe uitdaging

De Sart hoefde uiteindelijk niet aan stoppen te denken. Na zijn vertrek bij RFC Liège vond hij op 6 oktober een nieuwe werkgever bij RAEC Mons, waar hij een contract voor één seizoen met optie op een extra jaar ondertekende. De club zocht extra ervaring op het middenveld na langdurige blessures bij Antoine De Bodt en Bastien Yondjouen.