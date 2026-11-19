Mauricio Pochettino heeft zijn eerste training bij Manchester United achter de rug, maar kreeg daarbij meteen een ongewenste gast over de vloer. Een drone vloog boven het afgesloten trainingscomplex van Carrington en filmde maar liefst twaalf minuten van de oefensessie.

De beelden werden vervolgens integraal op YouTube geplaatst. Vanuit verschillende hoeken is te zien hoe de Argentijnse coach zijn spelers in drie groepen verdeelt. Dat roept vragen op over de privacy en het mogelijke uitlekken van sportieve informatie.

Dronepiloot verdedigt opvallende actie

De maker van de beelden verdedigt zich en stelt dat zijn vlucht volledig legaal verliep. Volgens hem bevond de drone zich in vrij luchtruim, bleef die voortdurend binnen zijn gezichtsveld en vloog hij niet boven of in de buurt van mensen.

Ook de kritiek dat hij mogelijk tactische geheimen heeft prijsgegeven, wuift hij weg. Het ging volgens hem immers om het eerste halfuur van de allereerste training van Pochettino. Bovendien was er al heel wat pers aanwezig op het trainingscomplex.

Ook Rode Duivels niet in beeld

Voor de aandachtige kijkers leverden de beelden wel een eerste inkijk op in de werkwijze van de nieuwe trainer. Onder meer Bruno Fernandes, Harry Maguire, Bryan Mbeumo en Matthijs de Ligt waren van de partij. Ook assistent Jesus Perez was aanwezig om Pochettino bij te staan.



De Rode Duivels Senne Lammens en Youri Tielemans waren niet te zien op de gelekte beelden. Manchester United heeft voorlopig nog niet gereageerd op het opvallende incident.