UPDATE: Dit is er aan de hand met Leandro Trossard (en het is niet goed)

Volg Voetbalkrant nu ook via Google! Mark van Bommel krijgt voor zijn eerste selectie als bondscoach van de Rode Duivels meteen een vervelende puzzel voorgeschoteld. Leandro Trossard heeft een blessure opgelopen op training bij Besiktas en ontbreekt daardoor in de selectie voor de Europa League-wedstrijd tegen Marseille.



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