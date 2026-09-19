Hans Vanaken en Kyriani Sabbe ondanks blessure bij Rode Duivels: Ivan Leko reageert opvallend

Hans Vanaken zit ondanks zijn recente hamstringblessure opnieuw bij de Rode Duivels. De kapitein van Club Brugge miste vorig weekend nog de competitiewedstrijd tegen Antwerp, maar werd door bondscoach Mark van Bommel toch opgeroepen. Ivan Leko ziet daar geen probleem in, integendeel zelfs.

Vanaken liep zijn blessure op in de Champions League tegen Aston Villa. Club Brugge won daarna zonder hem met 3-1 van Antwerp, maar richting de topper tegen KRC Genk blijft zijn inzetbaarheid onzeker. Volgens Het Nieuwsblad is Leko allesbehalve van plan om zijn middenvelder tijdens de interlandbreak koste wat het kost in Brugge te houden.

Leko ziet vooral voordelen

“Eerlijk? Ik heb veel liever dat hij gaat”, reageerde Leko. “De nationale ploeg is het mooiste en grootste dat er is. Tijdens de break zijn we hier misschien nog met zes spelers, dus deftig trainen gaat sowieso moeilijk.”

De coach ziet dus weinig meerwaarde in extra rust in Brugge als Vanaken voldoende fit raakt om bij de nationale ploeg aan te sluiten. “Laat Hans daar maar matchen spelen. Daar krijgt hij vertrouwen en happiness van.”

Voor zondag tegen Genk is zijn situatie nog niet helemaal duidelijk. “We hopen hem honderd procent te krijgen, maar de dokter wou daar vrijdag nog geen uitspraken over doen”, aldus Leko.

Ook Sabbe beloond

Vanaken is niet de enige Bruggeling die door Van Bommel werd opgeroepen. Ook Kyriani Sabbe zit bij de selectie en dat voor het eerst in zijn carrière. De verdediger sukkelt eveneens met een spierblessure, waardoor ook zijn beschikbaarheid voor het duel met Genk nog onzeker is.



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Leko ziet de selectie vooral als een verdiende beloning. “Kyriani is al maanden goed bezig. Zijn spel is enorm verbeterd”, klinkt het. “Voor zondag wordt het wellicht nog nipt, maar dit is een groot moment in zijn carrière.”

Club Brugge hoopt dus eerst beide spelers fit te krijgen voor Genk. Daarna mogen Vanaken en Sabbe zich bij de Rode Duivels melden, iets waar Leko alleen maar positief tegenover staat.