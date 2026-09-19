Jorthy Mokio hakt knoop door over interlandtoekomst, maar moet opvallend lang wachten

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Jorthy Mokio hakt knoop door over interlandtoekomst, maar moet opvallend lang wachten
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Jorthy Mokio heeft zijn internationale toekomst aan de Democratische Republiek Congo verbonden. De Ajacied mag de Congolese nationale ploeg voorlopig wel helpen in oefenwedstrijden, maar voor officiële duels blijft hij gebonden aan een wachttijd volgens de FIFA-regels.

Van Belgisch jeugdinternational naar de Congolese selectie

Jorthy Mokio werd bij KAA Gent al op jonge leeftijd beschouwd als een uitzonderlijk talent. Hein Vanhaezebrouck liet hem, zodra de regelgeving dat toeliet, debuteren in het eerste elftal. Niet veel later maakte de jonge speler de overstap naar Ajax, waar hij zich inmiddels regelmatig in de basiself speelt.

Mokio doorliep bij België alle jeugdcategorieën van Onder 15 tot en met Onder 21. In maart 2025 volgde ook zijn debuut bij de Rode Duivels. Tijdens de eerste wedstrijd onder bondscoach Rudi Garcia kreeg hij twee minuten speeltijd tegen Oekraïne.

Die invalbeurt had belangrijke gevolgen voor zijn internationale toekomst. Hoewel Mokio op dat moment nog geen 21 jaar was, volstond zijn optreden om een eventuele overstap naar een andere nationale ploeg aan voorwaarden te binden.

FIFA-regels veroorzaken vertraging

Mokio heeft inmiddels gekozen voor de nationale ploeg van de Democratische Republiek Congo, het land waarmee hij via zijn familie verbonden is. Hij werd recent gespot bij de Congolese ambassade in Brussel, waar hij de administratieve stappen voor een Congolees dienstpaspoort afrondde.

De sportieve overstap is daarmee ingezet, maar kan niet onmiddellijk volledig worden afgerond. Volgens artikel 9 van het FIFA-reglement moet een speler die al voor een A-ploeg uitkwam, in bepaalde omstandigheden een wachtperiode van drie jaar respecteren.

Voor Mokio wordt die termijn gerekend vanaf zijn eerste optreden voor België in maart 2025. Daardoor ligt een officiële wedstrijd voor Congo volgens de huidige regelgeving pas vanaf 2028 binnen de mogelijkheden. In de communicatie rond het dossier wordt ook 2029 genoemd. Dat verschil hangt samen met de precieze toepassing en timing van de FIFA-procedure.

Duidelijk is in elk geval dat Mokio voorlopig niet inzetbaar is in kwalificatiewedstrijden of andere officiële competities voor Congo.

Wel speelminuten in oefenwedstrijden

Bondscoach Sébastien Desabre bevestigde dat Mokio bewust voor Congo heeft gekozen, ondanks de lange wachttijd. Volgens de Congolese trainer wil de Ajacied absoluut voor de Leopards uitkomen en niet voor een andere nationale ploeg.

Toch hoeft Mokio niet jarenlang volledig buiten beeld te blijven. Desabre wil hem tijdens de komende interlandperiode bij de selectie halen voor de tweede week van de stage. Omdat het om oefenwedstrijden gaat, kan de speler daarin wel minuten maken.

Dat biedt Congo meteen een sportieve opportuniteit. De technische staf kan Mokio laten kennismaken met zijn toekomstige ploeggenoten en tegelijk beoordelen op welke positie hij het best rendeert. Zijn ervaring bij Ajax, waar hij op jonge leeftijd in een competitieve omgeving speelt, kan bovendien waardevol zijn voor een Congolese ploeg die aan haar volgende internationale cyclus werkt.

Strategische keuze voor beide partijen

Voor Mokio betekent de beslissing dat hij op lange termijn duidelijkheid krijgt over zijn internationale loopbaan. De Belgische nationale ploeg riep hem weliswaar al vroeg op, maar sinds zijn debuut kwam hij niet meer in actie voor de Rode Duivels. Een overstap naar Congo geeft hem uitzicht op een prominentere rol zodra hij speelgerechtigd is.

Voor Desabre is de komende periode vooral een kans om de speler geleidelijk te integreren. Oefenduels kunnen worden gebruikt om zijn kwaliteiten, fysieke belastbaarheid en tactische geschiktheid te testen zonder de FIFA-regels te overtreden.

Een officiële interland voor de Democratische Republiek Congo zit er voorlopig dus niet in. In vriendschappelijke wedstrijden kan Jorthy Mokio echter al snel zijn eerste stappen zetten bij de nationale ploeg waarvoor hij uiteindelijk heeft gekozen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Congo DR

Meer nieuws

Van linksachter naar sensatie in Engeland: Maxim De Cuyper zorgt voor opvallend dilemma

Van linksachter naar sensatie in Engeland: Maxim De Cuyper zorgt voor opvallend dilemma

14:10
UEFA en Concacaf keren zich tegen Infantino en komen met straffe eis: "Het geld is van het voetbal"

UEFA en Concacaf keren zich tegen Infantino en komen met straffe eis: "Het geld is van het voetbal"

13:30
UPDATE: Dit is er aan de hand met Leandro Trossard (en het is niet goed)

UPDATE: Dit is er aan de hand met Leandro Trossard (en het is niet goed)

11:38
5
Boskamp is snoeihard voor Anderlecht: "Het verbaast me dat de supporters zo trouw blijven"

Boskamp is snoeihard voor Anderlecht: "Het verbaast me dat de supporters zo trouw blijven"

13:00
1
Antwerp-verdediger Cortes vertelt wat anekdotes over... Lamine Yamal: "Dan wordt hij boos"

Antwerp-verdediger Cortes vertelt wat anekdotes over... Lamine Yamal: "Dan wordt hij boos"

12:30
🎥 Vrees van KAA Gent en De Mil komt uit: belangrijke speler heel lang out

🎥 Vrees van KAA Gent en De Mil komt uit: belangrijke speler heel lang out

11:43
3
Radja Nainggolan haalt uit naar Conte en doet straffe uitspraak: "Ik zou er nog altijd kunnen spelen"

Radja Nainggolan haalt uit naar Conte en doet straffe uitspraak: "Ik zou er nog altijd kunnen spelen"

12:00
1
LIVE: Lommel blijft aanvallen ondanks klappen en dat kan KV Mechelen kansen geven

LIVE: Lommel blijft aanvallen ondanks klappen en dat kan KV Mechelen kansen geven

11:15
OFFICIEEL: Spits met meer dan 80 doelpunten in JPL vindt nieuwe uitdaging in Saudische tweede klasse

OFFICIEEL: Spits met meer dan 80 doelpunten in JPL vindt nieuwe uitdaging in Saudische tweede klasse

11:30
Driedubbel goed nieuws voor Genk vlak voor verplaatsing naar Club Brugge: Thorup dolgelukkig

Driedubbel goed nieuws voor Genk vlak voor verplaatsing naar Club Brugge: Thorup dolgelukkig

11:00
Hans Vanaken en Kyriani Sabbe ondanks blessure bij Rode Duivels: Ivan Leko reageert opvallend

Hans Vanaken en Kyriani Sabbe ondanks blessure bij Rode Duivels: Ivan Leko reageert opvallend

10:30
Club Brugge-spits krijgt persoonlijke charmeoffensieven van twee toplanden: Klopp spreekt zich duidelijk uit

Club Brugge-spits krijgt persoonlijke charmeoffensieven van twee toplanden: Klopp spreekt zich duidelijk uit

09:30
Genk-coach Thorup stuurt duidelijke boodschap richting Club Brugge

Genk-coach Thorup stuurt duidelijke boodschap richting Club Brugge

10:00
Bondscoach Mark Van Bommel reageert op veelbesproken actie van zoon Ruben

Bondscoach Mark Van Bommel reageert op veelbesproken actie van zoon Ruben

07:20
Bayern München vernedert Union Berlin in zevenklapper: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München vernedert Union Berlin in zevenklapper: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

09:00
1
STVV-coach Frédéric De Meyer maakt duidelijk dat er iets moet veranderen

STVV-coach Frédéric De Meyer maakt duidelijk dat er iets moet veranderen

08:30
Twee jaar geleden leek het volstrekt onmogelijk dat De Busser Rode Duivel werd: dit is zijn straf verhaal

Twee jaar geleden leek het volstrekt onmogelijk dat De Busser Rode Duivel werd: dit is zijn straf verhaal

07:00
Johan Boskamp vreest voor status van Lukaku: "Wie weet is dit het vanaf nu"

Johan Boskamp vreest voor status van Lukaku: "Wie weet is dit het vanaf nu"

08:00
Gent juicht, Standard sakkert, Vanhaezebrouck kritisch: "Dat is toch niet mogelijk?"

Gent juicht, Standard sakkert, Vanhaezebrouck kritisch: "Dat is toch niet mogelijk?"

06:30
5
Toptalent Romeo Lavia moet het nu eindelijk waarmaken: "Ik wil het verhaal rond mij veranderen"

Toptalent Romeo Lavia moet het nu eindelijk waarmaken: "Ik wil het verhaal rond mij veranderen"

23:00
Belangrijke 2-1: hoofdrolspelers De Vlieger en Burgess en architect De Mil spreken

Belangrijke 2-1: hoofdrolspelers De Vlieger en Burgess en architect De Mil spreken

23:52
Léo Pétrot neemt schuld op zich na pijnlijke avond met Anderlecht

Léo Pétrot neemt schuld op zich na pijnlijke avond met Anderlecht

06:00
1
Zidane schudt de Franse nationale ploeg meteen door elkaar: opvallende namen ontbreken tegen België

Zidane schudt de Franse nationale ploeg meteen door elkaar: opvallende namen ontbreken tegen België

20:50
Wie anders? Christian Burgess kopt furieus Gent naar de leidersplaats tegen Standard

Wie anders? Christian Burgess kopt furieus Gent naar de leidersplaats tegen Standard

22:41
Nieuwe klap voor Anderlecht: RSCA Futures incasseren 2 goals in 2 minuten, opnieuw geen punten

Nieuwe klap voor Anderlecht: RSCA Futures incasseren 2 goals in 2 minuten, opnieuw geen punten

22:07
9
De Ridder benoemt pijnlijk probleem bij RSCA Futures: "We hebben geen connectie"

De Ridder benoemt pijnlijk probleem bij RSCA Futures: "We hebben geen connectie"

22:00
Bondscoach Van Bommel geeft deze JPL-speler hoop: "Hem houden we zeker in de gaten"

Bondscoach Van Bommel geeft deze JPL-speler hoop: "Hem houden we zeker in de gaten"

20:00
Opvallende beslissing bij Antwerp: "Het is niets persoonlijks"

Opvallende beslissing bij Antwerp: "Het is niets persoonlijks"

21:30
Waarom Vitor Bruno toch stilletjes zal vloeken bij Anderlecht: deze jongens vliegen uit

Waarom Vitor Bruno toch stilletjes zal vloeken bij Anderlecht: deze jongens vliegen uit

20:30
1
Barcelona voert de forcing en wil Real en PSG te snel af zijn voor 15-jarige

Barcelona voert de forcing en wil Real en PSG te snel af zijn voor 15-jarige

19:30
2
"Tikkende tijdbom"? Fred Vanderbiest laat zich uit over Benito Raman

"Tikkende tijdbom"? Fred Vanderbiest laat zich uit over Benito Raman

19:00
10
Mark Van Bommel spreekt na de kritiek over afwezigheid Courtois en is formeel

Mark Van Bommel spreekt na de kritiek over afwezigheid Courtois en is formeel

16:00
9
Ivan Leko moet aan bezigheidstherapie doen de volgende twee weken

Ivan Leko moet aan bezigheidstherapie doen de volgende twee weken

18:30
Live. Transfernieuws 19/9

Live. Transfernieuws 19/9

00:00
LIVE - Speeldag 7 JPL: Van Der Bruggen wil het versieren bij Cercle Brugge

LIVE - Speeldag 7 JPL: Van Der Bruggen wil het versieren bij Cercle Brugge

18:00
Het kind van de rekening bij RSC Anderlecht is gekend: jeugdproduct terug naar af

Het kind van de rekening bij RSC Anderlecht is gekend: jeugdproduct terug naar af

17:30
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 1
Nederland Nederland 24/09 Duitsland Duitsland
Servië Servië 24/09 Griekenland Griekenland
Noorwegen Noorwegen 24/09 Denemarken Denemarken
Portugal Portugal 24/09 Wales Wales
Turkije Turkije 25/09 Frankrijk Frankrijk
Italië Italië 25/09 België België
Tsjechië Tsjechië 26/09 Kroatië Kroatië
Engeland Engeland 26/09 Spanje Spanje

Nieuwste reacties

pief pief over 🎥 Actie van ex-Bruggeling tegen Anderlecht blijft beroeren: "Onbegrijpelijk en onverklaabaar" David Thiago Raes David Thiago Raes over Het kind van de rekening bij RSC Anderlecht is gekend: jeugdproduct terug naar af MALYNWA MALYNWA over Lommel SK - KV Mechelen: - Andreas2962 Andreas2962 over Mark Van Bommel spreekt na de kritiek over afwezigheid Courtois en is formeel Walter Baseggio Walter Baseggio over Nieuwe klap voor Anderlecht: RSCA Futures incasseren 2 goals in 2 minuten, opnieuw geen punten Sv1978 Sv1978 over Boskamp is snoeihard voor Anderlecht: "Het verbaast me dat de supporters zo trouw blijven" Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over 🎥 Vrees van KAA Gent en De Mil komt uit: belangrijke speler heel lang out Real09 Real09 over Nog maar 15 en nu al begeerd door Real Madrid, Barça en ook Kompany wil hem: United maakt zich zorgen Borak Borak over Radja Nainggolan haalt uit naar Conte en doet straffe uitspraak: "Ik zou er nog altijd kunnen spelen" Andreas2962 Andreas2962 over Domper voor Rode Duivels en Van Bommel? WK-uitblinker moet waarschijnlijk passen voor selectie Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved