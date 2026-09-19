Jorthy Mokio hakt knoop door over interlandtoekomst, maar moet opvallend lang wachten

Jorthy Mokio heeft zijn internationale toekomst aan de Democratische Republiek Congo verbonden. De Ajacied mag de Congolese nationale ploeg voorlopig wel helpen in oefenwedstrijden, maar voor officiële duels blijft hij gebonden aan een wachttijd volgens de FIFA-regels.

Van Belgisch jeugdinternational naar de Congolese selectie

Jorthy Mokio werd bij KAA Gent al op jonge leeftijd beschouwd als een uitzonderlijk talent. Hein Vanhaezebrouck liet hem, zodra de regelgeving dat toeliet, debuteren in het eerste elftal. Niet veel later maakte de jonge speler de overstap naar Ajax, waar hij zich inmiddels regelmatig in de basiself speelt.

Mokio doorliep bij België alle jeugdcategorieën van Onder 15 tot en met Onder 21. In maart 2025 volgde ook zijn debuut bij de Rode Duivels. Tijdens de eerste wedstrijd onder bondscoach Rudi Garcia kreeg hij twee minuten speeltijd tegen Oekraïne.

Die invalbeurt had belangrijke gevolgen voor zijn internationale toekomst. Hoewel Mokio op dat moment nog geen 21 jaar was, volstond zijn optreden om een eventuele overstap naar een andere nationale ploeg aan voorwaarden te binden.

FIFA-regels veroorzaken vertraging

Mokio heeft inmiddels gekozen voor de nationale ploeg van de Democratische Republiek Congo, het land waarmee hij via zijn familie verbonden is. Hij werd recent gespot bij de Congolese ambassade in Brussel, waar hij de administratieve stappen voor een Congolees dienstpaspoort afrondde.

De sportieve overstap is daarmee ingezet, maar kan niet onmiddellijk volledig worden afgerond. Volgens artikel 9 van het FIFA-reglement moet een speler die al voor een A-ploeg uitkwam, in bepaalde omstandigheden een wachtperiode van drie jaar respecteren.





Voor Mokio wordt die termijn gerekend vanaf zijn eerste optreden voor België in maart 2025. Daardoor ligt een officiële wedstrijd voor Congo volgens de huidige regelgeving pas vanaf 2028 binnen de mogelijkheden. In de communicatie rond het dossier wordt ook 2029 genoemd. Dat verschil hangt samen met de precieze toepassing en timing van de FIFA-procedure.

Duidelijk is in elk geval dat Mokio voorlopig niet inzetbaar is in kwalificatiewedstrijden of andere officiële competities voor Congo.

Wel speelminuten in oefenwedstrijden

Bondscoach Sébastien Desabre bevestigde dat Mokio bewust voor Congo heeft gekozen, ondanks de lange wachttijd. Volgens de Congolese trainer wil de Ajacied absoluut voor de Leopards uitkomen en niet voor een andere nationale ploeg.

Toch hoeft Mokio niet jarenlang volledig buiten beeld te blijven. Desabre wil hem tijdens de komende interlandperiode bij de selectie halen voor de tweede week van de stage. Omdat het om oefenwedstrijden gaat, kan de speler daarin wel minuten maken.

Dat biedt Congo meteen een sportieve opportuniteit. De technische staf kan Mokio laten kennismaken met zijn toekomstige ploeggenoten en tegelijk beoordelen op welke positie hij het best rendeert. Zijn ervaring bij Ajax, waar hij op jonge leeftijd in een competitieve omgeving speelt, kan bovendien waardevol zijn voor een Congolese ploeg die aan haar volgende internationale cyclus werkt.

Strategische keuze voor beide partijen

Voor Mokio betekent de beslissing dat hij op lange termijn duidelijkheid krijgt over zijn internationale loopbaan. De Belgische nationale ploeg riep hem weliswaar al vroeg op, maar sinds zijn debuut kwam hij niet meer in actie voor de Rode Duivels. Een overstap naar Congo geeft hem uitzicht op een prominentere rol zodra hij speelgerechtigd is.

Voor Desabre is de komende periode vooral een kans om de speler geleidelijk te integreren. Oefenduels kunnen worden gebruikt om zijn kwaliteiten, fysieke belastbaarheid en tactische geschiktheid te testen zonder de FIFA-regels te overtreden.

Een officiële interland voor de Democratische Republiek Congo zit er voorlopig dus niet in. In vriendschappelijke wedstrijden kan Jorthy Mokio echter al snel zijn eerste stappen zetten bij de nationale ploeg waarvoor hij uiteindelijk heeft gekozen.