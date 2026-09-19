Verschueren verdedigt opvallend transferbeleid Anderlecht: "Champagnevoetbal?"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Verschueren verdedigt opvallend transferbeleid Anderlecht: "Champagnevoetbal?"
Foto: © photonews
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Anderlecht haalde afgelopen zomer maar liefst elf nieuwe spelers binnen. Opvallend: het gaat telkens om buitenlandse aanwinsten. Voorzitter Michael Verschueren ziet daar echter geen probleem in. Volgens hem is het vooral een gevolg van de internationale scoutingstrategie van sportief directeur Antoine Sibierski.

"Het heeft waarschijnlijk te maken met de internationale visie van onze sportdirecteur, die overal in Europa zijn antennes heeft", legt Verschueren uit in De Standaard. Dat Anderlecht momenteel geen Belgische spelers aantrok, vindt hij dan ook geen reden tot bezorgdheid. "Ik denk niet dat we daar zwaar aan moeten tillen."

Volgens Verschueren werd bij de samenstelling van de nieuwe kern bovendien niet alleen naar voetballende kwaliteiten gekeken. "De nieuwe spelers zijn gescout op kwaliteit, maar ook op fysieke parameters. Ze zijn inzetbaar in elke topcompetitie. Of dat nu de Belgische, Nederlandse of Spaanse is."

Verschueren ziet Anderlecht al veranderen

De grote vraag is natuurlijk of al die nieuwe spelers snel genoeg kunnen worden ingepast. Een deel van de zomeraanwinsten is nog niet volledig klaar, terwijl inmiddels een vijfde van de competitie achter de rug is. Verschueren maakt zich daar voorlopig weinig zorgen over.

"Ik ben heel tevreden", klinkt het. Voor de voorzitter was het belangrijkste doel om opnieuw Europees voetbal af te dwingen. "Ons grote doel was de Europa League halen en dat hebben we gedaan. In de competitie zijn er een of twee valse noten geweest, maar als ik naar de trainingen en naar de kwaliteit van de ploeg kijk, maak ik me sterk dat we een degelijk seizoen gaan spelen."

Champagnevoetbal? Dat is de tijd van Musonda

Ook op het vlak van speelstijl ziet Verschueren duidelijke veranderingen. De voorzitter wil niet spreken van het champagnevoetbal uit de glorietijd van Anderlecht, maar erkent wel dat de club opnieuw nadrukkelijk voor aanvallend voetbal wil kiezen.

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"Champagnevoetbal vind ik niet de juiste term. Dat verwijst naar de tijd van Charly Musonda. Maar we willen inderdaad op een offensieve manier met balbezit de tegenstander overtroeven. We hebben het daar met Sibierski over gehad. Hij deelt die visie en de coach ook."

Volgens Verschueren zijn de eerste signalen alvast zichtbaar. "Je ziet vandaag al dat we meer balbezit hebben dan vorig jaar en hoger op het veld staan. We hebben meer controle en in principe gaan we daardoor ook meer wedstrijden winnen."

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