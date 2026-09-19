STVV-coach Frédéric De Meyer maakt duidelijk dat er iets moet veranderen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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STVV-coach Frédéric De Meyer maakt duidelijk dat er iets moet veranderen
Foto: © photonews
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STVV wil zondag voor eigen publiek een reactie tonen na de tegenvaller op het veld van SK Beveren. De Kanaries gingen daar met 2-0 onderuit en zakten naar de tiende plaats met acht punten. Tegen Westerlo, dat één punt minder telt, wil coach Frédéric De Meyer opnieuw aanknopen met een betere prestatie.

Bij Het Belang van Limburg blikte De Meyer terug op de nederlaag van vorig weekend. “Beveren was een slechte match van iedereen. Eén keer mag dat gebeuren.” Tegen Westerlo verwacht hij een ander gezicht van zijn ploeg. De coach noemt de Kemphanen offensief zelfs één van de sterkste teams van de competitie.

Op zoek naar regelmaat

Volgens De Meyer ligt het grootste probleem momenteel bij de wisselvalligheid van STVV. “Tegen Antwerp en La Louvière was het wel top. Thuis tegen Omonia ook”, stelt hij. Alleen slaagt zijn ploeg er voorlopig niet in om dat niveau meerdere wedstrijden na elkaar vast te houden.

“Wij hunkeren ernaar dat we eens drie matchen op een rij goed zijn. Niet dan wel en dan niet.” De kritiek van de supporters na de nederlaag in Beveren begrijpt hij, maar intern wil STVV vooral voortbouwen op de positieve momenten van de voorbije weken.

Kern nog niet volledig op elkaar ingespeeld

De Meyer wijst ook naar de samenstelling van zijn spelersgroep. Verschillende jongens sloten pas laat aan, waardoor automatismen en onderlinge connecties volgens hem nog niet altijd aanwezig zijn. “We hebben nood aan stabiliteit binnen de kern”, klinkt het.

Ook blessures hielpen niet. Muja viel uit en Taniguchi was de voorbije periode wisselend beschikbaar. Daardoor moest STVV geregeld schuiven en dat bemoeilijkte de zoektocht naar continuïteit.

Toch blijft De Meyer vertrouwen uitstralen richting zondag. “We blijven geloven in onze kwaliteiten. Dat zullen we zondag laten zien.” Hij verwacht een open wedstrijd tussen twee ploegen die willen voetballen.

Met de interlandbreak in aantocht zou een overwinning bijzonder welkom zijn. STVV kan dan met een beter gevoel de pauze ingaan en tegelijk verder werken aan de afstemming binnen de ploeg.

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