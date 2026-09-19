Analyse "De drie torens van Gent? Het is iedereen": Buffalo's gaan Ngom missen, maar hebben ook oplossingen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher KAA Gent
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"De drie torens van Gent? Het is iedereen": Buffalo's gaan Ngom missen, maar hebben ook oplossingen
Foto: © photonews
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KAA Gent won met 2-1 van Standard de Liège en blijft zo aan de leiding van de Jupiler Pro League staan. Met 19 op 21 is er geen vuiltje aan de lucht, al was er wel een domper op de feestvreugde: de zware blessure voor sterke beer Ngom. Voor hem lijkt het seizoen er na zeven (dertien als je Europa meetelt) sterke wedstrijden al op te zitten.

Nog voor het halfuur moest Ngom geblesseerd het veld verlaten. Hij leek zich te misstappen bij het doorjagen en verdraaide daarbij zijn knie. De speler moest worden van het veld geholpen en kon niet meer op de knie steunen.

Rik De Mil hield net als de supporters van KAA Gent meteen het hart vast. Zij vreesden voor een kruisbandblessure. Een dag later kwam KAA Gent met de officialisering en bevestiging van het slechte nieuws voor Ngom.

Christian Burgess vatte het vrijdagavond al treffend samen: "Ngom? Geen idee wat er aan de hand was, hopelijk is het niet te erg met hem. Hij heeft het al heel goed gedaan dit seizoen", aldus de collega-verdediger over Ngom. Om vervolgens ook de invaller te roemen.

"Paskotsi deed het ook heel goed. De diepte en de breedte van de kern zal van belang zijn voor ons. Ik ben blij met de break. Het is eens iets anders, twee weekends vrij. Veel trainingen en een paar dagen vrij met de familie. De overwinning zorgt voor een goed momentum in die break."

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KAA Gent gaat nog meer moeten rekenen op anderen nu

Over naar coach Rik De Mil: "Het was vorig jaar minder stabiel dan nu, we zijn veel gedisciplineerder. De drie torens waarover iedereen de voorbije weken sprak? Het is iedereen. Het gaat ook over winnaarsmentaliteit, kijk maar naar hoe Sonko komt verdedigen bijvoorbeeld. Het is kwaliteit, maar ook willen winnen."

Paskotsi liet vorig jaar al goede dingen zien bij KAA Gent en de kans is realistisch dat hij naast Burgess ook nog een extra stap zal zetten of aan het zetten is in zijn ontwikkeling. Op die manier kan hij voor een deel opvangen wat Ngom nu als krater achter zal laten.

Ngom
© photonews

Met Matties Volckaert loopt er bij de Buffalo's nog een polyvalente speler rond die ook centraal achterin als derde man zou kunnen worden gebruikt. Zeker als Wilson begint te renderen hoger op het veld en/of na de eventuele terugkeer van Samoise binnen enkele maanden kan dat een optie zijn.

Ngom zal gemist worden bij KAA Gent

Maar Ngom blijft wel dé revelatie van dit seizoen. Niet enkel bij KAA Gent, maar misschien wel in het algemeen van de Jupiler Pro League. En dus blijft het een zware domper voor Ngom én voor De Buffalo's. "We worden nog steeds los kampioen, maar het is wel typisch dat we onze beste speler kwijt raken", gaf een supporter ons mee.

De bravoure, het zelfvertrouwen en het licht ironische wat een echte Gentenaar typeert uiteraard. Maar dat zat ook al in Ngom en dat zag je al in die eerste dertien wedstrijden. Ze gaan hem missen de komende maanden, zoveel is duidelijk.

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