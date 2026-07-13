Belg uit technische staf van de Rode Duivels trekt naar Premier League

Frederic De Boever trekt opnieuw naar het buitenland. De 45-jarige keeperstrainer gaat aan de slag bij Bournemouth, waar hij in de Premier League een nieuwe uitdaging krijgt. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

De Boever naar Bournemouth

Voor De Boever is het opnieuw een mooie stap in een carrière die de voorbije jaren duidelijk internationaler werd. Hij was tot het einde van vorig seizoen keeperstrainer bij AS Monaco, waar hij sinds januari 2022 werkte. Daar werkte hij samen met Philippe Clement, die toen Club Brugge verliet voor de Franse topclub.

De samenwerking tussen Clement en De Boever begon al eerder. In de zomer van 2019 gingen ze samen aan de slag bij Club Brugge. Daar bouwde De Boever verder aan zijn reputatie als keeperstrainer, voor hij later mee naar Monaco trok.

Ook bij de Rode Duivels

Opvallend is dat De Boever voor dit WK ook werd toegevoegd aan de technische staf van de Rode Duivels. Hij kwam naast Guy Martens als tweede keeperstrainer bij de nationale ploeg. Daardoor maakte hij van dichtbij het WK-avontuur van België mee.

Nu volgt dus Bournemouth. Voor De Boever is dat een nieuwe stap op het hoogste niveau, dit keer in Engeland. De Premier League geldt als één van de meest veeleisende competities ter wereld, ook voor trainers binnen de technische staf.



Eerder werkte De Boever ook al bij onder meer Al-Arabi SC. Met Club Brugge, Monaco, de Rode Duivels en nu Bournemouth heeft hij intussen een stevig parcours opgebouwd.