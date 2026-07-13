Transferbom: Manchester United haalt Youri Tielemans binnen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Transferbom: Manchester United haalt Youri Tielemans binnen
Foto: © photonews
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Youri Tielemans staat voor een opvallende transfer binnen de Premier League. De kapitein van de Rode Duivels is op weg van Aston Villa naar Manchester United. Volgens Fabrizio Romano hebben de Mancunians de afkoopclausule van 41 miljoen euro in zijn contract geactiveerd.

Daarmee hoeft United niet langer te onderhandelen met Aston Villa over de transfersom. De club heeft ook al een mondeling akkoord met Tielemans zelf. Volgens Nicolò Schira ligt er voor de Belgische middenvelder een contract klaar tot 2030.

Manchester United haalt Tielemans

Voor Aston Villa betekent het vertrek van Tielemans een stevige aderlating. De 29-jarige middenvelder lag nog tot juni 2028 onder contract en groeide de voorbije jaren uit tot een belangrijke pion. In totaal speelde hij 134 wedstrijden voor Villa. Daarin was hij goed voor 10 doelpunten en 25 assists.

Tielemans laat bij Villa ook Amadou Onana achter. De twee Rode Duivels vormden samen een Belgisch duo op het middenveld, maar die samenwerking komt nu ten einde. In Manchester komt Tielemans wel een andere landgenoot tegen: Senne Lammens. De doelman staat sinds zijn overstap naar United onder de lat op Old Trafford.

Kapitein van de Rode Duivels

De transfer is ook vanuit Belgisch perspectief bijzonder interessant. Tielemans is kapitein van de Rode Duivels en heeft intussen al 90 interlands achter zijn naam. Daarin scoorde hij 15 keer. Op het WK bleef hij een vaste waarde en ook richting de komende jaren blijft hij één van de spelers rond wie België verder zal bouwen.

Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 30 miljoen euro geschat, maar United betaalt dus 41 miljoen euro door de clausule in zijn contract te lichten. Voor een speler met zijn ervaring, leeftijd en leiderschap is dat geen onlogische investering.

Tielemans kende al een rijk parcours. Hij brak als tiener door bij Anderlecht, trok daarna naar AS Monaco en maakte vervolgens naam in Engeland bij Leicester City. Met Leicester won hij de FA Cup, waarin hij zelf de winnende treffer maakte in de finale.

Na zijn periode bij Villa volgt nu dus mogelijk de grootste club uit zijn carrière. Manchester United haalt met Tielemans geen onbekende gok, maar een ervaren Premier League-middenvelder en de leider van de Rode Duivels.

6 reacties
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Youri Tielemans

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