FC Barcelona heeft duidelijk plan klaar voor Club-talent Jesse Bisiwu

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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FC Barcelona heeft duidelijk plan klaar voor Club-talent Jesse Bisiwu
Foto: © photonews
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Jesse Bisiwu staat dicht bij een bijzonder grote stap in zijn jonge carrière. De 18-jarige winger van Club Brugge is op weg naar FC Barcelona, waar hij niet zomaar als puur toekomstproject wordt gezien. De Catalanen hebben een duidelijk plan met hem.

De transfer zit er al even aan te komen. Transferexpert Sacha Tavolieri meldde onlangs dat er een volledig akkoord is bereikt tussen Club Brugge en FC Barcelona over Bisiwu. Ook de speler zelf zou zijn groen licht hebben gegeven voor de overstap.

Bisiwu op weg naar Barcelona

Volgens Tavolieri moeten enkel de laatste formaliteiten nog worden afgehandeld. Daarbij gaat het onder meer om het papierwerk en de medische keuring. Pas daarna kan de transfer officieel aangekondigd worden.

Ook over het financiële pakket is er een akkoord. Tavolieri schreef dat de deal prestatiegebonden bonussen bevat, net als een doorverkooppercentage. Daardoor kan Club Brugge op termijn nog extra verdienen aan de jonge aanvaller, zeker als hij zich in Spanje verder ontwikkelt.

Plan met A-kern en beloften

Volgens Diario AS is het in principe de bedoeling dat Bisiwu aansluit bij de werking van de A-kern van Barcelona. Tegelijk wil de club hem in zijn eerste maanden ook wedstrijden laten spelen met de beloften, zodat hij zijn wedstrijdritme niet verliest tijdens zijn aanpassingsperiode.

Dat lijkt een logische aanpak. Bisiwu is nog altijd maar 18 jaar en komt uit de Challenger Pro League, waar hij bij Club NXT speelt. Barcelona wil hem dus dicht bij de eerste ploeg houden, maar zonder hem meteen volledig afhankelijk te maken van minuten op het hoogste niveau. De scouts van de club volgden hem al langer, en nu lijkt Deco door te duwen om hem effectief naar Catalonië te halen.

Club verliest jong talent

De winger ligt nog tot juni 2027 onder contract, waardoor blauw-zwart wel nog kon onderhandelen. Dat er bonussen en een doorverkooppercentage in de deal zitten, is dan ook belangrijk.

Bisiwu krijgt binnenkort, naar alle waarschijnlijkheid, de kans om zich te tonen bij één van de grootste clubs ter wereld. Eerst via een combinatie van A-kern en beloften, maar met het duidelijke doel om op termijn helemaal door te breken bij Barcelona.

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