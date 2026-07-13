Daar is de volgende vertrekker: 'Galatasaray onderhandelt met Club Brugge-sterkhouder'

De zomerse transferperiode belooft héél druk te worden voor Club Brugge. Vooral op uitgaand vlak wordt er veel beweging verwacht in het Jan Breydelstadion. Na Joel Ordoñez lijkt ook Raphael Onyedika héél dicht bij de uitgang te staan.

We schreven eerder al dat Joel Ordoñez de poort van het Jan Breydelstadion achter zich zal dicht gooien. Liverpool FC voert de forcing voor de Ecuadoriaanse verdediger. Club Brugge verwacht zich aan een recordbedrag.

Ook voor Raphael Onyedika vallen de puzzelstukjes stilaan in elkaar. Het contract van de 25-jarige Nigeriaan loopt medio 2027 af. Club Brugge gaat hem deze zomer dus niét tegenhouden. De Belgische landskampioen wil immers nog iets aan de middenvelder verdienen.

Een contractverlenging is géén optie (meer) voor Raphael Onyedika

Een contractverlenging behoort niet tot de mogelijkheden. Club Brugge en Oyedika zaten dan wel rond de onderhandelingstafel, maar dat was vooral een gesprek uit beleefdheid. Onyedika voelt zich na vier seizoenen in België klaar voor een stap hogerop.

De Turkse media weten dat Galatasaray SK momenteel onderhandelt met (de entourage van) Onyedika. De Turkse topclub ziet in de 25-jarige middenvelder een sleutelpion voor de verdere uitbouw van het team.

Galatasaray onderhandelt met Raphael Onyedika, (nog) geen gesprekken met Club Brugge

Club Brugge is op de hoogte van de gesprekken, maar een deal op clubniveau is er nog niet. Galatasaray wacht op groen licht van Onyedika vooraleer de concrete gesprekken met blauw-zwart worden opgestart.





Bij Club Brugge beseft alles en iedereen dat er water bij de wijn zal moeten worden gedaan. Transfermarkt schat de marktwaarde van Onyedika op 23 miljoen euro. Gezien de contractsituatie wordt er gemikt op een transfersom tussen vijftien en twintig miljoen euro.

Galatasaray krijgt concurrentie uit de Premier League

Voor de volledigheid: Galatasaray heeft concurrentie in de strijd om de handtekening van Onyedika. Ook Aston Villa en West Ham United volgen de Nigeriaan al geruime tijd. De Engelse clubs zijn echter nog niet overgegaan tot gesprekken met de speler.