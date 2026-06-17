'Club Brugge en Engelse topclub hebben akkoord over transfer van Ordoñez voor (minstens) 49 miljoen euro'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'Club Brugge en Engelse topclub hebben akkoord over transfer van Ordoñez voor (minstens) 49 miljoen euro'
Foto: © photonews

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Liverpool FC heeft het gaspedaal ingedrukt in de strijd om Joel Ordoñez. Achter de schermen is een deal in de maak tussen Club Brugge en de Engelse topclub. Het prijskaartje zal alle Belgische records aan diggelen slaan.

Liverpool FC toont al langer concrete interesse in Joel Ordoñez. Aanvankelijk werd de 22-jarige Ecuadoriaan gezien als de vervanger van Virgil van Dijk, maar die plannen zijn ondertussen gewijzigd.

Ondertussen heeft Ibrahima Konaté de deur achter zich dichtgeslagen op Anfield Road. The Reds slaagden er niet om het aflopende contract van de Franse verdediger te verlengen. Hij trekt transfervrij naar Real Madrid.

Liverpool FC zoekt onmiddellijke versterking voor de defensie

Liverpool is dus op zoek naar onmiddellijke versterking in het hart van de defensie. Enter Ordoñez. Opnieuw én héél concreet deze keer. Sky Sports dat Club Brugge en The Reds in vergevorderde onderhandelingen zitten.

De laatste punten en komma's moeten nog op de juiste plaatsen in de contracten worden gezet. Er zal uiteindelijk afgeklopt worden op een transfersom van 49 miljoen euro. Momenteel hebben we nog geen weet van eventuele bonussen of doorverkooppercentages.

Duurste uitgaande transfer in Belgische geschiedenis


Op die manier wordt de verhuis van Ordoñez - tenzij een transfer van pakweg Christos Tzolis of Raphael Onyedika er nog over gaat - de duurste uitgaande transfer in de Belgische geschiedenis. Die eer valt momenteel de transfer van Ardon Jashari nog te beurt. AC Milan betaalde 36 miljoen euro om hem weg te halen bij Club Brugge.
 

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