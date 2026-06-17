OFFICIEEL: KAA Gent haalt goalmachine binnen

KAA Gent heeft een nieuwe spits beet. De Buffalo's hebben de 18-jarige Panamees Josué Vergara weggehaald bij het Letse FK Auda. De boomlange aanvaller tekent een contract voor vijf seizoenen en moet uitgroeien tot een van de nieuwe talenten van de club.

Jonge spits voor Rik De Mil

KAA Gent blijft inzetten op jong talent en heeft Josué Vergara officieel voorgesteld. De Panamese jeugdinternational maakte indruk in Letland, waar hij in amper enkele maanden tijd 13 keer scoorde en drie assists gaf in 17 wedstrijden voor FK Auda.

Operationeel directeur Kjeld Fort verklaarde bij de voorstelling: "De komst van Vergara past perfect binnen onze sportieve strategie", klinkt het in een mededeling van KAA Gent aan onze redactie.

Van Panama naar Gent

Vergara werd geboren in Panama en maakte eerder dit jaar de overstap naar FK Auda in Letland. Daar had de 18-jarige spits weinig aanpassingsproblemen en groeide hij meteen uit tot een van de revelaties van de competitie.

De 1m96 grote aanvaller is ook Panamees jeugdinternational en staat bekend als een klassieke targetspits met veel fysieke kracht en scorend vermogen.

Contract en marktwaarde

Met zijn transfer naar Gent zet Vergara een belangrijke stap in zijn carrière. De spits tekende een contract voor vijf seizoenen en ligt dus vast tot de zomer van 2030.





Door zijn jonge leeftijd en snelle ontwikkeling wordt zijn marktwaarde nog verder verwacht te stijgen. Gent zag voldoende potentieel om verschillende andere geïnteresseerde clubs af te troeven.

Investeren in de toekomst

Bij KAA Gent past Vergara perfect binnen de sportieve visie van de club. Jong talent moet er doorgroeien naast ervaren spelers en op termijn een belangrijke rol spelen in het eerste elftal.

Met 13 doelpunten in 17 wedstrijden heeft de Panamees alvast bewezen dat hij weet waar het doel staat. Nu krijgt hij onder Rik De Mil de kans om zich ook in België te tonen en mogelijk de volgende successtory van de Buffalo's te worden.