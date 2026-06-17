Rode Duivels geven aan wat ze gaan doen de komende matchen

België is zijn WK 2026 met een kleine valse noot begonnen. Maar volgens Leandro Trossard is het geen slechte start, al geeft hij toe dat de Duivels nu de remmen moeten losgooien.

"Ik zou zeggen dat het een vrij goede start van het toernooi was." Leandro Trossard begon zijn persconferentie met die wat verrassende woorden. Voor de Arsenal-aanvaller schakelden de Rode Duivels tegen Egypte gaandeweg een versnelling hoger. "Het gelijkspel is een correcte uitslag, al hadden we op het einde de kansen om te winnen."

Wat zondag in de uren na de wedstrijd al opviel: in het kamp van de Rode Duivels hing een ontspannen sfeer en iedereen leek behoorlijk zelfverzekerd. Over Leandro Trossard zelf, wiens prestatie stevig bekritiseerd werd, zei Garcia dat hij hem "magnifique" vond - iets wat de Gunner uiteraard deugd deed.

Leandro Trossard hoopt op goals tegen Iran en Nieuw-Zeeland

Maar de feiten zijn er: met 1 punt voor alle vier de ploegen is groep G bijzonder open. De eerste plaats, waarvan velen dachten dat die voor de Rode Duivels was weggelegd, blijkt misschien lastiger te veroveren dan verwacht. "Dat blijft natuurlijk het doel", stelt Trossard. "We denken niet aan de tweede plaats. Nu weten we wat ons te doen staat."

Met andere woorden: winnen, en niet alleen dat. "We willen de komende twee matchen winnen en, als het kan, zoveel mogelijk doelpunten maken, want de eerste plaats kan daarop beslist worden", benadrukt Leandro Trossard. "We hebben op dit WK gezien dat veel ploegen verrassen en wat onderschat worden. Die fout mogen we tegen Iran niet maken. Maar dat zou een meer open wedstrijd moeten worden."



Egypte zette inderdaad een vrij compact blok neer, maar zorgde ook voor meer gevaar dan verwacht. "Het is niet makkelijk tegen zo'n laag blok. En, het is geen excuus maar een feit, de omstandigheden waren niet ideaal. Het veld was heel droog, de bal stuiterde niet", besluit Trossard. Afwachten of dat in Los Angeles anders zal zijn, waar het iets minder warm zou moeten zijn.