‘Anderlecht wil oude bekende uit de Jupiler Pro League terughalen voor defensie’

Anderlecht blijft speuren naar defensieve versterking en heeft daarbij een opvallende naam op het oog. Giulian Biancone kent het Belgische voetbal al uitstekend en zou een terugkeer naar de Jupiler Pro League kunnen maken.

Belgische voetbalfans kennen hem nog

Giulian Biancone is misschien geen grote vedette, maar een onbekende is hij allerminst. De Franse verdediger werd opgeleid bij AS Monaco en trok in de zomer van 2019 voor het eerst op huurbasis naar Cercle Brugge.

Dat avontuur beviel beide partijen zo goed dat hij een seizoen later opnieuw werd uitgeleend aan de Vereniging. In totaal speelde Biancone 43 competitiewedstrijden voor Cercle, waarin hij twee keer scoorde.

Opvallend was zijn polyvalentie. Hoewel hij van nature een centrale verdediger is, speelde hij geregeld als rechtsachter of zelfs als wingback. Zijn aanvallende impulsen leverden hem bij Cercle heel wat lof op.

Van België naar de Premier League

Na zijn Belgische periode koos Monaco ervoor om Biancone definitief te verkopen aan het Franse Troyes. Daar groeide hij uit tot een vaste waarde met 33 wedstrijden in de Ligue 1. Die prestaties leverden hem in 2022 een transfer naar Nottingham Forest op. De Premier League-club betaalde ongeveer tien miljoen euro voor de Fransman.

Blessureleed gooide echter roet in het eten en Biancone kwam amper tot twee competitiewedstrijden in Engeland. In september 2023 trok hij daarom naar Olympiacos. De inmiddels 26-jarige verdediger ligt daar nog onder contract tot juni 2027 en zijn marktwaarde wordt op ongeveer 2,5 miljoen euro geschat.





Opnieuw op niveau bij Olympiacos

Bij Olympiacos lijkt Biancone zijn carrière weer op de rails te hebben gekregen. Afgelopen seizoen verzamelde hij twaalf competitiewedstrijden en kwam hij ook in andere competities in actie.

Daarnaast beschikt hij over de nodige internationale ervaring. Hij speelde zeven interlands voor de Franse U19 en maakte doorheen zijn carrière kennis met verschillende topcompetities. Volgens de berichten staat Olympiacos open voor een transfer als er een voldoende aantrekkelijk bod op tafel komt.

Waarom Anderlecht hem wil

Voor Anderlecht zou Biancone een interessant profiel zijn. Hij kent het Belgische voetbal, heeft ervaring op hoog niveau en kan op meerdere posities achterin uit de voeten. Bovendien lijkt hij op een leeftijd waarop hij ervaring combineert met groeimarge. Een extra troef is zijn verleden in België, waar hij zich al wist aan te passen.

Mocht Anderlecht effectief doorzetten, dan haalt het mogelijk een verdediger binnen die zijn kwaliteiten al bewees bij Cercle Brugge en nadien ervaring opdeed in Frankrijk, Engeland en Griekenland. Dat parcours maakt van Biancone een opvallende kandidaat om de Brusselse defensie een kwaliteitsinjectie te geven.