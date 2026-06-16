Nathan Ngoy doet iets wat geen Rode Duivel meer deed sinds Franky Van der Elst in 1986

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nathan Ngoy doet iets wat geen Rode Duivel meer deed sinds Franky Van der Elst in 1986
Foto: © photonews

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België kende geen overtuigende start tegen Egypte, maar Nathan Ngoy kon wel een bijzonder cijfer voorleggen. De verdediger haalde een passnauwkeurigheid die sinds Franky Van der Elst niet meer werd gezien bij een Belgische WK-debutant.

De Rode Duivels zijn met een teleurstellend gelijkspel aan hun WK begonnen. België kwam maandagavond tegen Egypte niet verder dan 1-1 en mocht uiteindelijk nog blij zijn dat het geen nederlaag werd. Toch was er niet alleen slecht nieuws na de openingswedstrijd.

Ngoy maakt WK-debuut tegen Egypte

Nathan Ngoy maakte tegen Egypte zijn debuut op een WK en deed dat (statistisch gezien) bijzonder sterk. De verdediger van Lille speelde een opvallend zuivere wedstrijd aan de bal. Ngoy verstuurde 70 passes, waarvan er maar liefst 68 aankwamen bij een ploegmaat. Dat levert hem een passnauwkeurigheid van 97,1 procent op.

Dat cijfer is opvallender dan het op het eerste gezicht lijkt. Volgens Opta is het namelijk de hoogste passnauwkeurigheid voor een Belgische speler met minstens vijftien passes bij zijn WK-debuut sinds Franky Van der Elst in 1986 tegen Mexico. Die haalde toen een percentage van 98,1 procent.

68 van de 70 passes kwamen aan

Voor Ngoy is dat dus een mooie opsteker in een wedstrijd waarin België collectief niet kon overtuigen. De Rode Duivels hadden het moeilijk tegen het lage blok en de snelle omschakelingen van Egypte, maar Ngoy bleef in balbezit opvallend rustig. Hij koos vaak voor de eenvoudige oplossing, maar deed dat bijna foutloos.

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De verdediger kreeg meteen het vertrouwen van bondscoach Rudi Garcia en moest zich tonen op het hoogste podium. Dat hij in zo’n wedstrijd zo weinig balverlies leed, is een positief signaal. Zeker omdat er bij België nog gezocht wordt naar de juiste defensieve automatismen.

Toch zal ook Ngoy weten dat er nog werk aan de winkel is. België gaf te veel ruimte weg en Egypte kreeg kansen genoeg om de wedstrijd te winnen. Maar puur aan de bal kan de jonge verdediger terugkijken op een sterk WK-debuut. Tegen Iran zal moeten blijken of hij dat niveau kan doortrekken.

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