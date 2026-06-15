Beste sfeer ooit? Het grote verschil tussen België en Nederland op dit WK

Maandagavond beginnen de Rode Duivels aan hun avontuur op het WK voetbal. Worden we dan eindelijk een keertje wereldkampioen, nu niemand het nog verwacht en een deel van de gouden generatie al op pensioen is? De sfeer is in ieder geval wel goed, klinkt het.

Romelu Lukaku belde eerder deze week - samen met Rudi Garcia en kapitein Youri Tielemans - met Koning Filip I van België. Daarin wenste de koning onze Rode Duivels veel succes én vroeg hij ook onder meer hoe de sfeer is.

Big Rom verraste enigszins door te stellen dat volgens hem de sfeer nog nooit zo goed was op een groot toernooi. Dat geeft de burger moed, zo ook een aantal van de analisten. "Er zijn weer zaken bijgekomen die me alleen maar moed en vertrouwen geven."

Iedereen gelooft er in voor de Rode Duivels, of niet?

"Dat Lukaku oprecht zegt dat het de beste sfeer ooit is die hij al voelde bij de Belgen, zeker als je 2014 en 2018 hebt meegemaakt", opende Joris Brys de debatten in MidMid. "Niets lijkt nog te moeten, ze beseffen dat ze er moeten van genieten, zoals ook De Bruyne bijvoorbeeld."

"Het is ontspannen gewoon en je voelt dat wel. En toch denk ik dat ze nog wel verwachtingen hebben. Het gaat over waar ze willen komen. Als we wereldkampioen worden, dan gaan we ook een dikke hit hebben voor altijd."

Goede sfeer bij België, minder bij Nederland?

"Hoe goed de sfeer bij ons is, hoe slecht de sfeer ook is bij Nederland. Het was een beetje raar soms bij momenten", gaf hij al aan voor de eerste wedstrijd van de Nederlanders die op een teleurstellend 2-2 gelijkspel eindigde.



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Aan de Belgen om maandagavond dus wél goed aan het toernooi te beginnen, want de waan van de dag speelt volgens Leroy Deltour ook nog altijd een rol en twee goede of twee slechte oefenwedstrijden in aanloop naar een groot toernooi zegt ook niet meteen alles - al kan het wel een indicatie zijn.