Reactie Bondscoach Garcia ziet lichtpunten na valse start en heeft nieuws over Lukaku en Doku

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Bondscoach Garcia ziet lichtpunten na valse start en heeft nieuws over Lukaku en Doku
Foto: © photonews

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De Rode Duivels begonnen hun WK-avontuur niet zoals gehoopt. Tegen Egypte bleef België steken op een 1-1-gelijkspel, al had het evengoed anders kunnen aflopen. De Belgen kwamen terug dankzij een own goal onder druk van Romelu Lukaku en pakten zo nog een belangrijk punt.

Na afloop was bondscoach Rudi Garcia duidelijk: er waren tekortkomingen, maar ook voldoende positieve signalen om met vertrouwen vooruit te kijken.

Lukaku verandert meteen het gezicht van België

De grootste winnaar van de avond was zonder twijfel Romelu Lukaku. De spits begon op de bank, maar zorgde na zijn invalbeurt meteen voor meer dreiging, meer aanwezigheid en uiteindelijk ook voor de gelijkmaker.

Garcia was opnieuw vol lof voor zijn aanvalsleider. "Lukaku is nog niet klaar om te starten. We moeten bekijken hoeveel minuten we hem kunnen geven. Maar we waren altijd bang om hem op dit moment niet te hebben."

Dat gevoel werd meteen bevestigd. Zoals eerder tegen Kroatië had Lukaku amper tijd nodig om impact te hebben. "Hij scoorde in Kroatië en nu was hij opnieuw beslissend. Zijn lichaam moet zich nog aanpassen aan het ritme van wedstrijden en trainingen, maar mentaal weegt hij enorm op een tegenstander. Alleen al zijn aanwezigheid verandert een wedstrijd."

Doku kreeg geen ruimte en nog altijd last van ademhaling

Ook Jeremy Doku kwam uitgebreid aan bod. De flankaanvaller kende niet zijn meest dominante wedstrijd, maar Garcia vond daar verklaringen voor. Volgens de bondscoach had Egypte zijn huiswerk uitstekend gemaakt.

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"Links geraakte hij nauwelijks voorbij zijn man. Daar kreeg hij telkens een dubbele dekking. Daarom heb ik hem tijdens de rust meer centraal gezet", aldus Garcia, die meer diepgang wou. "Met Lukaku erbij hadden we iemand nodig die de ruimte achter de verdediging kon aanvallen. Dat is uiteindelijk ook de manier waarop het doelpunt ontstaat."

Garcia benadrukte bovendien dat Doku nog steeds niet volledig vrij speelt. "Hij heeft nog wat last van zijn ademhaling. Het gaat beter, maar hij zit nog niet op zijn beste niveau."

Onana krijgt nog tijd

Op het middenveld liep het veel stroever dan tijdens de oefenwedstrijden. Vooral Amadou Onana kreeg het lastig tegen het agressieve Egyptische blok. Toch nam Garcia zijn middenvelder in bescherming.

"Ons middenveld speelde te traag en nam te veel baltoetsen. Maar Onana komt terug uit een blessure. Daarom heb ik hem ook tijdens de voorbereiding laten spelen. Hij moet nog ritme en wedstrijdconditie opdoen."

Geen excuses

Garcia wilde zich niet verschuilen achter de omstandigheden. Hoewel de hitte in Seattle zwaar woog en het veld volgens hem te droog lag, zag hij dat niet als verklaring. "Het was de eerste keer dat we in zulke warmte speelden. We moesten veel hydrateren en zelfs tijdens de cooling breaks werd het veld opnieuw besproeid. Maar dat mag geen excuus zijn. We moesten beter spelen."

Alles blijft mogelijk

Ondanks het puntenverlies weigert Garcia te panikeren. "Veel mensen zeggen dat België en Egypte de sterkste ploegen van deze groep zijn. Maar dit WK toont dat iedereen voor verrassingen kan zorgen."

Daarom blijft hij optimistisch. "Met een gelijkspel tegen onze rechtstreekse concurrent blijven we volledig in de race. Zelfs de groepswinst is nog mogelijk."

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