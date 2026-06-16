Nieuw-Zeeland boven België: zo zit de stand in elkaar en zoveel kans maken Duivels op volgende ronde

De Rode Duivels begonnen hun WK met een gelijkspel tegen Egypte en staan na één speeldag pas derde in groep G. Door de andere puntendeling is de situatie meteen opvallend én verraderlijk geworden.

De Rode Duivels konden maandagavond niet voorbij Egypte geraken op het WK voetbal. België had het opvallend moeilijk, met enkele spelers die de verwachtingen niet konden inlossen. Het werd uiteindelijk 1-1, nadat invaller Romelu Lukaku nog beslissend kon zijn.

De andere wedstrijd in groep G, Iran tegen Nieuw-Zeeland, eindigde op een 2-2-gelijkspel. Daardoor krijgen we al meteen een heel opvallende situatie in onze WK-groep. Momenteel staat België pas op de derde plaats in de stand, al is daar een logische verklaring voor.

België voorlopig pas derde in groep G

Nieuw-Zeeland voert groep G na één speeldag aan, opvallend genoeg als laagst gerangschikte ploeg van de groep op de FIFA-ranking. De Oceaniërs staan pas 85e. Iran vult de tweede plaats in, België is derde en Egypte staat op de vierde plaats.

🇳🇿 ahead of 🇮🇷 on fair play;

🇮🇷 ahead of 🇧🇪 on goals scored;

🇧🇪 ahead of 🇪🇬 on FIFA ranking!



To qualify for R32:



94% 🇧🇪 Belgium

84% 🇪🇬 Egypt

40% 🇮🇷 Iran

30% 🇳🇿 New Zealand



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Nieuw-Zeeland bovenaan dankzij fair play

Tussen Iran en Nieuw-Zeeland zijn punten, doelsaldo én gemaakte doelpunten gelijk. Uiteindelijk komt fair play in beeld, waardoor Nieuw-Zeeland momenteel boven Iran staat. Het land dat meer gele of rode kaarten pakte, heeft altijd een nadeel wanneer andere criteria gelijk zijn. Dat België derde staat en niet vierde, heeft te maken met de FIFA-ranking. De Rode Duivels staan als nummer 9 hoger gerangschikt dan Egypte, dat 29e is.



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Omdat alle landen in onze groep gelijkspeelden, is de situatie meteen wat vervelender geworden. Groep G maakt momenteel het minste kans om een van de beste derdes af te leveren: slechts 48,6%. Het is zelfs de enige groep die onder de 50% blijft. Dat berekende Football Meets Data.

Groep G krijgt meteen vervelende situatie

Dat is negatief omdat de druk in de groep meteen groter wordt. Als alle landen punten blijven pakken, kan de derde plaats uiteindelijk minder opleveren dan in andere poules waar één ploeg duidelijk onderuitgaat. Voor België betekent dit dat winnen tegen Iran meteen extra belangrijk wordt, om niet afhankelijk te worden van rekenwerk en resultaten in andere groepen.

Nog volgens Football Meets Data: de Rode Duivels maken zo'n 94% kans om de volgende ronde te bereiken. Egypte heeft 84% kans, Iran 40% en Nieuw-Zeeland 30%.