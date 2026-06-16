Eén groot lichtpunt bij de Rode Duivels volgens Alderweireld en Degryse: "Hij heeft echt overtuigd"

De Rode Duivels kwamen tegen Egypte niet verder dan 1-1, maar Brandon Mechele kreeg wel veel lof. De verdediger van Club Brugge maakte op zijn 33e zijn WK-debuut en greep die kans met beide handen.

De Rode Duivels hebben teleurgesteld op het WK tijdens hun openingswedstrijd tegen Egypte. Terwijl alle Belgen wel op een overwinning hadden gerekend, kwam de nationale ploeg nog bijzonder goed weg tegen de Noord-Afrikanen. Egypte had kansen genoeg om de drie punten te pakken.

Veel Belgische spelers konden niet overtuigen. Het gevaar komt normaal gezien van Jérémy Doku, maar die kon niet altijd op genoeg steun rekenen en werd constant vastgezet door zijn tegenstander. Wie wél lof krijgt is Romelu Lukaku. De spits viel in en maakte na nog geen halve minuut het verschil.

Lukaku maakt meteen het verschil

Hoewel het doelpunt als een owngoal genoteerd wordt, was het volledig zijn verdienste. Maar ook in de verdediging was er één naam die veel indruk kon maken: Brandon Mechele. De verdediger van Club Brugge was de beste speler op het veld tegen Egypte.

"Hij heeft echt overtuigd, oogde defensief zeer sterk", vertelde Marc Degryse volgens Het Laatste Nieuws. "In de tweede helft had hij ook nog eens de winning goal kunnen maken. Ik vind hem sowieso beter dan Theate."

Mechele blinkt uit bij WK-debuut

Het blijft opvallend. Voor Mechele was het zijn WK-debuut, en dat op 33-jarige leeftijd. Het is ook pas zijn 10e cap. "Als er één iemand stond vandaag, was het wel Mechele", vindt Toby Alderweireld.



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Ook de voormalige verdediger van Tottenham en Antwerp zag dat Mechele zijn kans met beide handen greep. De voormalige Rode Duivel weet hoe moeilijk het is om op zo’n moment klaar te staan, zeker na jaren waarin Mechele vaak moest wachten op zijn kans.

"We mogen ook niet vergeten dat het mentaal niet makkelijk is voor hem om telkens gepasseerd te worden. Dat hij het dan toch laat zien, is heel knap", besluit Alderweireld.