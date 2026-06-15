Club Brugge ziet onverwachte uitweg opduiken voor Gustaf Nilsson: verrassende club meldt zich

Gustaf Nilsson lijkt opnieuw voor een vertrek bij Club Brugge te staan. De Zweedse spits kwam amper aan spelen toe bij blauw-zwart en zou nu op de radar staan van het Duitse Hertha BSC.

Gustaf Nilsson lijkt deze zomer opnieuw te kunnen vertrekken bij Club Brugge. De Zweedse spits kwam afgelopen seizoen amper aan spelen toe bij blauw-zwart en mag op zoek naar een oplossing. Volgens het Duitse Kicker toont Hertha BSC interesse.

Hertha BSC toont interesse in Nilsson

De Duitse tweedeklasser werkt volop aan de kern voor het seizoen 2026/27 en wil vooral een nieuwe linksachter en een nieuwe centrumspits aantrekken. Voor die laatste positie bekijkt Hertha meerdere pistes. Een daarvan is Nilsson, die momenteel met Zweden actief is op het WK.

Club Brugge zoekt volgens Kicker een huurclub voor de 29-jarige aanvaller. Nilsson ligt nog tot 2028 onder contract in Jan Breydel, maar zijn toekomst bij de Belgische landskampioen oogt onzeker. De Zweed kwam in de zomer van 2024 voor bijna zeven miljoen euro over van Union SG, maar kon zich in Brugge nooit helemaal doorzetten.

Club Brugge zoekt oplossing voor Zweedse spits

Afgelopen seizoen bleef zijn rol bijzonder beperkt. Over alle competities heen kwam Nilsson slechts elf keer in actie. In de Jupiler Pro League speelde hij vijf wedstrijden in de reguliere competitie en twee in de play-offs, steeds als invaller. In Europa mocht hij nog invallen tegen Atlético Madrid. De concurrentie voorin bleek uiteindelijk te groot.

Hertha kent Nilsson bovendien nog uit zijn periode in Duitsland. Tussen januari 2021 en de zomer van 2022 speelde hij voor SV Wehen Wiesbaden. Daar maakte hij indruk met 18 doelpunten en zeven assists in 45 wedstrijden in de Duitse derde klasse. Nadien trok hij naar Union SG, waar hij zich in België verder in de kijker speelde.





Toch is een transfer naar Hertha nog geen zekerheid. De Duitse club bekijkt meerdere opties en beseft dat de situatie snel kan veranderen. Als Nilsson zich op het WK toont bij Zweden, kan hij plots interessanter worden voor andere clubs. Voor Club Brugge zou een vertrek in elk geval wat ruimte creëren in de aanvallende kern.