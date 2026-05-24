KV Mechelen grijpt naast Europees ticket, Wouter Vrancken krijgt heel mooi afscheid van Stayen

Geen Europees voetbal voor KV Mechelen. Dat is de slotsom van een avondje Stayen tussen STVV en KV Mechelen. Wouter Vrancken kreeg een afscheid in majeur bij De Kanaries, Malinwa kwam er nooit aan te pas: 3-0.

Club Brugge kampioen, Union SG tweede en STVV derde. Dat was voor deze speeldag al helemaal zeker en duidelijk. De drie ploegen staken er dit seizoen met kop en schouders bovenuit tegenover de rest en dat wilden ze op de slotspeeldag nog eens laten zien.

En zo zou ook geschieden. Als we de som van de drie wedstrijden nemen, komen we uit op dertien(!) goals voor de top-3 en amper één doelpuntje voor de bezoekers. Een groot verschil dus tussen de drie bovenste teams en de drie daaronder.

STVV doet Europese dromen van KV Mechelen dicht

KV Mechelen had nog alles om voor te spelen op bezoek bij STVV. Malinwa startte vanavond dan ook met dezelfde basisploeg die Club Brugge afgelopen donderdag op 2-2 hielden. Zou dat ook op Stayen punten op kunnen leveren?

Bij STVV zagen we dan weer drie wissels ten opzichte van de 3-1-nederlaag tegen Anderlecht. Goto, Hata en Taniguchi waren de nieuwkomers. En die zouden zich ook laten zien in hun laatste wedstrijd van het seizoen tegen Mechelen.

Galawedstrijd voor afscheidnemend coach Wouter Vrancken

De Kanaries gaven hun afscheidnemende coach Wouter Vrancken maar wat graag een galawedstrijd na een lang, maar deugddoend seizoen voor de Limburgers. Volgend jaar mogen ze Europa in en dat zetten ze tegen Mechelen nog eens in de verf.





Tot halfweg de eerste helft droomde Mechelen nochtans. KAA Gent stond al op achterstand bij Club Brugge en dus waren er een paar minuten dat Mechelen virtueel vijfde stond. En toen ontbond Muja zijn duivels, kapte hij Marsa uit en legde hij de 1-0 in het verste hoekje.

Op slag van rusten gingen de boeken voor Malinwa helemaal dicht. Muja gaf de 2-0 op een presenteerblaadje voor Hata en zo was de tweede helft een maat voor niets. Er kwamen nog applauswissels met hopen, derde doelman Coppens kreeg nog enkele minuten en Merlen prikte nog de 3-0 tegen de touwen, nadat even daarvoor een derde goal ook al was afgekeurd.