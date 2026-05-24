STVV
3-0
KV Mechelen
(Rihito Yamamoto) Arbnor Muja 24'
1-0
(Arbnor Muja) Taiga Hata 45+3'
2-0
(Ryan Merlen) Ryan Merlen 71'
3-0
Datum: 24/05/2026 18:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 10
Stadion: Stayen
KV Mechelen grijpt naast Europees ticket, Wouter Vrancken krijgt heel mooi afscheid van Stayen
Foto: © photonews

Geen Europees voetbal voor KV Mechelen. Dat is de slotsom van een avondje Stayen tussen STVV en KV Mechelen. Wouter Vrancken kreeg een afscheid in majeur bij De Kanaries, Malinwa kwam er nooit aan te pas: 3-0.

Club Brugge kampioen, Union SG tweede en STVV derde. Dat was voor deze speeldag al helemaal zeker en duidelijk. De drie ploegen staken er dit seizoen met kop en schouders bovenuit tegenover de rest en dat wilden ze op de slotspeeldag nog eens laten zien.

En zo zou ook geschieden. Als we de som van de drie wedstrijden nemen, komen we uit op dertien(!) goals voor de top-3 en amper één doelpuntje voor de bezoekers. Een groot verschil dus tussen de drie bovenste teams en de drie daaronder.

STVV doet Europese dromen van KV Mechelen dicht

KV Mechelen had nog alles om voor te spelen op bezoek bij STVV. Malinwa startte vanavond dan ook met dezelfde basisploeg die Club Brugge afgelopen donderdag op 2-2 hielden. Zou dat ook op Stayen punten op kunnen leveren?

Bij STVV zagen we dan weer drie wissels ten opzichte van de 3-1-nederlaag tegen Anderlecht. Goto, Hata en Taniguchi waren de nieuwkomers. En die zouden zich ook laten zien in hun laatste wedstrijd van het seizoen tegen Mechelen.

Galawedstrijd voor afscheidnemend coach Wouter Vrancken

De Kanaries gaven hun afscheidnemende coach Wouter Vrancken maar wat graag een galawedstrijd na een lang, maar deugddoend seizoen voor de Limburgers. Volgend jaar mogen ze Europa in en dat zetten ze tegen Mechelen nog eens in de verf.

Tot halfweg de eerste helft droomde Mechelen nochtans. KAA Gent stond al op achterstand bij Club Brugge en dus waren er een paar minuten dat Mechelen virtueel vijfde stond. En toen ontbond Muja zijn duivels, kapte hij Marsa uit en legde hij de 1-0 in het verste hoekje.

Op slag van rusten gingen de boeken voor Malinwa helemaal dicht. Muja gaf de 2-0 op een presenteerblaadje voor Hata en zo was de tweede helft een maat voor niets. Er kwamen nog applauswissels met hopen, derde doelman Coppens kreeg nog enkele minuten en Merlen prikte nog de 3-0 tegen de touwen, nadat even daarvoor een derde goal ook al was afgekeurd. 

Opstellingen

STVV STVV
Goto Keisuke 81' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Lendfers Matt 89' 6.71 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Hata Taiga 90' 7.74 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/21 (71.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/7 (0%)
Meer statistieken
Musliu Visar 90' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 49/52 (94.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Taniguchi Shogo 85' 7.15 -
  • Nauwkeurige passes: 50/62 (80.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/18 (22.2%)
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan   90' 7.19 -
  • Nauwkeurige passes: 33/36 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Sissako Abdoulaye 90' 6.68 -
  • Nauwkeurige passes: 32/39 (82.1%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Yamamoto Rihito A 85' 7.35 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/28 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Sebaoui Ilias 90' 6.55 -
  • Nauwkeurige passes: 25/32 (78.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Merlen Ryan  90' 8.09 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 32/42 (76.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Muja ArbnorA 81' 9.0 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Mbe Soh Loïc 0'  
Coppens Jo 1' 6.77  
Meer statistieken
Juklerød Simen 0'  
Janssens Wolke 5' 7.02  
Meer statistieken
Pupe Joedrick 0'  
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 9' 6.87  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Diouf Oumar 9' 6.09  
Meer statistieken
Shinkawa Shion 5' 6.47  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
 

KV Mechelen KV Mechelen
De Wolf Ortwin 90' 5.44 -
  • Nauwkeurige passes: 26/46 (56.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/41 (22%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Marsa Jose 90' 6.17 -
  • Nauwkeurige passes: 33/38 (86.8%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Halhal Redouane   90' 5.48 -
  • Nauwkeurige passes: 52/54 (96.3%)
Meer statistieken
Decoene Massimo   90' 5.58 -
  • Nauwkeurige passes: 42/54 (77.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/16 (31.3%)
Meer statistieken
Servais Mathis 63' 5.89 -
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Hammar Fredrik 90' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 39/50 (78%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Salifou Dikeni 45' 5.89 -
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
Meer statistieken
Koudou Therence 79' 5.85 -
  • Nauwkeurige passes: 32/39 (82.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/8 (37.5%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
van Brederode Myron 90' 5.95 -
  • Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Mrabti Kerim 79' 6.47 -
  • Nauwkeurige passes: 33/40 (82.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Diouf Gora 0'  
Konaté Mory 11' 5.75 -
Meer statistieken
Kireev Maxim 11' 5.73 -
Meer statistieken
Bafdili Bilal 0'  
Raman Benito 45' 6.23 -
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Van Ingelgom Tijn 0'  
Truyf Ian 0'  
Vanrafelghem Keano 16' 6.35 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Antonio Bill 27' 6.39 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
Meer statistieken
Herbeleef STVV - KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
