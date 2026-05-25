"De eerste die mij contacteerde": Vrancken laat warm hart achter bij STVV

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Wouter Vrancken neemt afscheid van STVV met een bijzonder gevoel. De coach groeide in korte tijd uit tot een publiekslieveling in Sint-Truiden en hield naast sportief succes vooral sterke menselijke banden over aan zijn passage op Stayen.

Seizoen opgedragen aan voorzitter Meekers

Vrancken maakte tijdens de slotwedstrijd nogmaals duidelijk hoeveel respect hij heeft voor voorzitter David Meekers. Die kreeg in maart 2025 een zware hersenbloeding en werkt sindsdien aan een lange revalidatie.

Volgens Het Laatste Nieuws vertelde Vrancken dat het volledige seizoen voor een stuk aan Meekers was opgedragen. “Hij zat en zit in een zware revalidatie, maar we hopen dat dit hem kracht geeft”, aldus de trainer van de Kanaries.Het moment waarop Meekers in een rolstoel het veld opkwam, zorgde voor veel emoties in een vol Stayen. Vrancken benadrukte ook dat de voorzitter hem eigenlijk al eerder naar STVV wilde halen. “David wou mij hier vorig seizoen naartoe halen. Net voor ik hier aankwam, gebeurde dat met hem.”

Speciale band met Peter Delorge

Naast Meekers speelde ook teammanager Peter Delorge een belangrijke rol in het verhaal van Vrancken bij STVV. Volgens de trainer was Delorge zelfs de eerste persoon die contact met hem opnam over een mogelijke samenwerking.

“Ik weet het nog goed. Ik was in New York bij het Flatiron Building toen hij belde”, vertelde Vrancken aan Het Laatste Nieuws. “Toen stelde Peter me de vraag of ik het zou zien zitten om coach van STVV te worden.”

Die samenwerking groeide uiteindelijk uit tot een hechte band. “Peter is als een ‘brother from another mother’ voor me. Samenwerken met zo’n persoon is een prachtige ervaring.”

Toekomst nog onzeker

Na het sterke seizoen lijkt Vrancken klaar voor een volgende stap in zijn carrière. Een buitenlands avontuur behoort tot de mogelijkheden, al is nog niet duidelijk waar zijn toekomst ligt.

In Sint-Truiden beseft men intussen dat het vertrek van de coach een groot verlies betekent. De waardering binnen de club is enorm. CEO Tateishi verwoordde het treffend: “Hij zal de geschiedenis ingaan als een van de grootste STVV-trainers ooit.”

Met zijn sportieve prestaties én menselijke aanpak laat Vrancken in ieder geval een blijvende indruk achter op Stayen.

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

