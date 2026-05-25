Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?

Bij Anderlecht waren er zondag enkele opvallende afwezigen in de selectie voor de derby tegen Union SG. Daardoor kregen andere spelers onverwacht hun kans, met de 16-jarige Adjani Mujangi Bia als opvallendste naam.

Coosemans haakt af

Doelman Colin Coosemans ontbrak verrassend in de basiself van Anderlecht. De keeper voelde tijdens de laatste training hinder en werd uit voorzorg aan de kant gehouden.

Daardoor kreeg Heekeren de kans om onder de lat te starten in de Brusselse derby. Over de ernst van de blessure of het ongemak van Coosemans werd voorlopig weinig extra informatie gegeven.

Voor Anderlecht kwam de afwezigheid ongelegen, want Coosemans was de voorbije maanden één van de vaste krachten binnen de ploeg.

Huerta wordt gespaard voor mogelijk WK

Ook César Huerta ontbrak volledig uit de selectie. Volgens de club werd de Mexicaan gespaard met het oog op het komende wereldkampioenschap, zo melden de Waalse kranten.

Daarbij is het wel opvallend dat Huerta voorlopig nog geen zekerheid heeft over een selectie. De Anderlecht-speler weet dus nog niet of hij effectief zal deelnemen aan het WK.



Hij kampte de afgelopen periode met fysieke problemen en miste daardoor al langere tijd wedstrijden. Sinds zijn terugkeer slaagde hij er nog niet in om opnieuw topvorm te halen.

Toch wil Anderlecht blijkbaar geen enkel risico nemen met de Mexicaan richting de komende internationale periode.

Ook Augustinsson ontbreekt volledig

Naast Coosemans en Huerta was ook Ludwig Augustinsson nergens te bespeuren. De Zweed zat zelfs niet op de bank tijdens de derby tegen Union SG.

Over zijn afwezigheid werd geen officiële uitleg gegeven, maar het zorgde wel voor extra verschuivingen binnen de selectie van Anderlecht.

Coach Jérémy Taravel moest daardoor opnieuw puzzelen in een wedstrijd die uiteindelijk uitdraaide op een zware nederlaag voor paars-wit.

Kans voor Adjani Mujangi Bia

De afwezigheden zorgden tegelijk ook voor kansen voor jong talent. Zo zat de 16-jarige Adjani Mujangi Bia voor het eerst op de bank bij de A-kern.

De defensieve middenvelder is de zoon van voormalig Standard-speler Geoffrey Mujangi Bia. Anders dan zijn vader speelt hij centraal op het middenveld.

Later viel Adjani zelfs kort in en schreef hij geschiedenis. Met zijn invalbeurt op 15 jaar en 359 dagen werd hij de jongste speler ooit bij Anderlecht. Daarmee doet hij beter dan onder meer Nii Lamptey.

Binnen Neerpede wordt Mujangi Bia gezien als een groot talent voor de toekomst. Hij tekende eerder al zijn eerste profcontract tot 2028.