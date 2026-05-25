Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Opvallende afwezigen bij Anderlecht: waar waren Coosemans, Huerta en Augustinsson?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bij Anderlecht waren er zondag enkele opvallende afwezigen in de selectie voor de derby tegen Union SG. Daardoor kregen andere spelers onverwacht hun kans, met de 16-jarige Adjani Mujangi Bia als opvallendste naam.

Coosemans haakt af

Doelman Colin Coosemans ontbrak verrassend in de basiself van Anderlecht. De keeper voelde tijdens de laatste training hinder en werd uit voorzorg aan de kant gehouden.

Daardoor kreeg Heekeren de kans om onder de lat te starten in de Brusselse derby. Over de ernst van de blessure of het ongemak van Coosemans werd voorlopig weinig extra informatie gegeven.

Voor Anderlecht kwam de afwezigheid ongelegen, want Coosemans was de voorbije maanden één van de vaste krachten binnen de ploeg.

Huerta wordt gespaard voor mogelijk WK

Ook César Huerta ontbrak volledig uit de selectie. Volgens de club werd de Mexicaan gespaard met het oog op het komende wereldkampioenschap, zo melden de Waalse kranten.

Daarbij is het wel opvallend dat Huerta voorlopig nog geen zekerheid heeft over een selectie. De Anderlecht-speler weet dus nog niet of hij effectief zal deelnemen aan het WK.

Lees ook... 'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

Hij kampte de afgelopen periode met fysieke problemen en miste daardoor al langere tijd wedstrijden. Sinds zijn terugkeer slaagde hij er nog niet in om opnieuw topvorm te halen.

Toch wil Anderlecht blijkbaar geen enkel risico nemen met de Mexicaan richting de komende internationale periode.

Ook Augustinsson ontbreekt volledig

Naast Coosemans en Huerta was ook Ludwig Augustinsson nergens te bespeuren. De Zweed zat zelfs niet op de bank tijdens de derby tegen Union SG.

Over zijn afwezigheid werd geen officiële uitleg gegeven, maar het zorgde wel voor extra verschuivingen binnen de selectie van Anderlecht.

Coach Jérémy Taravel moest daardoor opnieuw puzzelen in een wedstrijd die uiteindelijk uitdraaide op een zware nederlaag voor paars-wit.

Kans voor Adjani Mujangi Bia

De afwezigheden zorgden tegelijk ook voor kansen voor jong talent. Zo zat de 16-jarige Adjani Mujangi Bia voor het eerst op de bank bij de A-kern.

De defensieve middenvelder is de zoon van voormalig Standard-speler Geoffrey Mujangi Bia. Anders dan zijn vader speelt hij centraal op het middenveld.

Later viel Adjani zelfs kort in en schreef hij geschiedenis. Met zijn invalbeurt op 15 jaar en 359 dagen werd hij de jongste speler ooit bij Anderlecht. Daarmee doet hij beter dan onder meer Nii Lamptey.

Binnen Neerpede wordt Mujangi Bia gezien als een groot talent voor de toekomst. Hij tekende eerder al zijn eerste profcontract tot 2028.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Union SG
Colin Coosemans
César Huerta
Ludwig Augustinsson

Meer nieuws

'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

'Anderlecht wil verder samenwerken met Taravel: afwachten wat Fransman kiest'

15:00
Sibierski kan alle criteria hanteren die hij wil: Anderlecht moet vooral streng zijn op kwaliteit Analyse

Sibierski kan alle criteria hanteren die hij wil: Anderlecht moet vooral streng zijn op kwaliteit

14:40
Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

Charleroi laat van zich horen na alle incidenten op Standard

17:30
Ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren maakt furore als topschutter in Eerste Afdeling VV: dit is zijn geheim

Ex-speler van Zulte Waregem en Lokeren maakt furore als topschutter in Eerste Afdeling VV: dit is zijn geheim

17:15
Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG

Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG

10:00
4
Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen

Deze Italiaanse topclub wil hem, maar Tobe Leysen heeft ander pad voor ogen

17:00
Na het missen van de landstitel: Union heeft besluit genomen over David Hubert

Na het missen van de landstitel: Union heeft besluit genomen over David Hubert

09:00
4
Nu de competitie gespeeld is: alle info over de Europese tickets in de JPL

Nu de competitie gespeeld is: alle info over de Europese tickets in de JPL

14:10
Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid Reactie

Vanaken doet boekje open over vriendschap met Mignolet en denkt al aan eigen afscheid

15:45
WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

WK heeft nu al enorme impact op één ploeg in barragematch tussen Gent en Genk

16:30
"De eerste die mij contacteerde": Vrancken laat warm hart achter bij STVV

"De eerste die mij contacteerde": Vrancken laat warm hart achter bij STVV

16:00
Ait El Hadj viert doelpunt tegen Anderlecht niet en heeft daar uitleg voor

Ait El Hadj viert doelpunt tegen Anderlecht niet en heeft daar uitleg voor

07:30
4
Vanavond uitreiking Pro League Awards, eerste trofee bekend: Dit is het Doelpunt van het Jaar

Vanavond uitreiking Pro League Awards, eerste trofee bekend: Dit is het Doelpunt van het Jaar

13:39
5
KM Torhout ondergaat heuse transformatie: "19 spelers verhuizen"

KM Torhout ondergaat heuse transformatie: "19 spelers verhuizen"

16:15
Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen

Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen

15:15
2
'Anderlecht doet nieuwe poging om gewilde speler binnen te halen'

'Anderlecht doet nieuwe poging om gewilde speler binnen te halen'

13:30
Ondanks knap seizoen krijgt STVV op slotspeeldag geen goed nieuws te horen

Ondanks knap seizoen krijgt STVV op slotspeeldag geen goed nieuws te horen

12:55
1
Volgend seizoen geen uitfans meer tijdens duels tussen Standard en Charleroi

Volgend seizoen geen uitfans meer tijdens duels tussen Standard en Charleroi

13:10
1
Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

12:15
1
STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

11:46
1
Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

12:20
Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit

Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit

11:45
2
Werk aan de winkel voor Sibierski: Union SG tikt ontstellend zwak Anderlecht helemaal van de mat

Werk aan de winkel voor Sibierski: Union SG tikt ontstellend zwak Anderlecht helemaal van de mat

20:26
Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

11:00
9
Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

10:30
6
"Ik ben niet eens een diepe spits": deze speler werd helemaal onverwacht topschutter in de lagere reeksen

"Ik ben niet eens een diepe spits": deze speler werd helemaal onverwacht topschutter in de lagere reeksen

11:15
Nieuwe coach van Eendracht Aalst Lede legt meteen de ambitie op tafel

Nieuwe coach van Eendracht Aalst Lede legt meteen de ambitie op tafel

10:19
4
Athan Devolder verklaart opvallende transfer van KSK Heist naar FC Lebbeke

Athan Devolder verklaart opvallende transfer van KSK Heist naar FC Lebbeke

10:15
Argentinië houdt zijn hart vast voor WK nadat Lionel Messi zelf wissel vraagt

Argentinië houdt zijn hart vast voor WK nadat Lionel Messi zelf wissel vraagt

08:50
Veiling van collectie van Jean-Marie Pfaff brengt een fortuin op

Veiling van collectie van Jean-Marie Pfaff brengt een fortuin op

08:30
16
Vanderbiest weet waar het fout gelopen is voor KVM én praat over zijn toekomst

Vanderbiest weet waar het fout gelopen is voor KVM én praat over zijn toekomst

07:00
4
🎥"Het lukte maar net": Simon Mignolet had afscheid bij Club Brugge bijna gemist

🎥"Het lukte maar net": Simon Mignolet had afscheid bij Club Brugge bijna gemist

22:25
2
🎥 Einde in mineur voor Thorgan Hazard: rode kaart luidt afscheid in van Anderlecht

🎥 Einde in mineur voor Thorgan Hazard: rode kaart luidt afscheid in van Anderlecht

20:14
19
Gent-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk

Gent-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk

21:50
18
Dit zei Wouter Vrancken na zijn laatste wedstrijd bij STVV

Dit zei Wouter Vrancken na zijn laatste wedstrijd bij STVV

22:15
"Ik hoorde El Ouahdi schreeuwen": recordman van Genk getuigt Reactie

"Ik hoorde El Ouahdi schreeuwen": recordman van Genk getuigt

22:04
9

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille over Longue prise de parole de Pierre François : deux mesures majeures au Standard après les incidents de samedi Que serra Que serra over Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel Viva Charleroi Viva Charleroi over Vers un match à huis clos pour le Standard ? "Durcir les sanctions n’est pas la solution" Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Genk-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk Standard 2.0 Standard 2.0 over "Dan ga je echt te ver": Algemeen directeur van Charleroi verbreekt de stilte na rellen op Sclessin sebw sebw over AS Monaco neemt opvallende beslissing over lot van Wout Faes William Wallace William Wallace over Keeperskwestie opgelost: Vanhaezebrouck zegt wie Club Brugge moet halen IXL IXL over Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit Karnaval Karnaval over 📷 Duitse WK-selectie toont pijnlijk verschil met Rode Duivels L10 Oud-Heverlee Leuven fan L10 Oud-Heverlee Leuven fan over OH Leuven en Den Dreef nemen gepast afscheid van kapitein na 254 wedstrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved