Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG

Anderlecht heeft het seizoen in mineur afgesloten met een pijnlijke 5-1-nederlaag tegen Union SG. Interimcoach Jérémy Taravel was na afloop bijzonder scherp voor zijn ploeg en spaarde niemand na de dramatische prestatie in de Brusselse derby.

Dramatische derby tegen Union

Anderlecht ging zondag volledig kopje onder tegen een efficiënt en dominant Union SG. Al bij de rust stond paars-wit 4-0 in het krijt en de wedstrijd was toen eigenlijk al beslist. De zware nederlaag zorgde voor grote frustratie bij interimcoach Jérémy Taravel, die na afloop duidelijke taal sprak.

“Er valt eigenlijk niets te analyseren. De eerste helft was dramatisch”, vertelde hij aan DAZN. Volgens Taravel lag het probleem niet bij de tactiek, maar vooral bij de ingesteldheid van de spelersgroep. “Als je de duels niet aangaat dan kan je niets beginnen. Dan sta je al snel 4-0 achter in de eerste helft en is de match gespeeld.”

Voor Anderlecht betekende de afstraffing opnieuw een zware ontgoocheling in een seizoen dat al vol teleurstellingen zat. De club slaagde er nooit in om echt mee te strijden voor de titel en kende meerdere sportieve crisismomenten.

Van assistent tot interimtrainer

Taravel kwam eerder dit seizoen in een moeilijke situatie terecht bij Anderlecht. De voormalige verdediger maakte deel uit van de technische staf en schoof door als interimtrainer nadat de club opnieuw besloot in te grijpen. Zijn aanstelling werd vooral gezien als een tijdelijke oplossing om het seizoen uit te doen.

Hoewel Taravel probeerde rust te brengen binnen de spelersgroep, slaagde hij er niet in om een ommekeer te realiseren. De resultaten bleven wisselvallig en ook het spel kon de supporters zelden overtuigen. Door de zware nederlaag tegen Union lijkt de kans bijzonder klein dat hij ook volgend seizoen hoofdtrainer blijft.



Binnen Anderlecht beseft men dat de zoektocht naar een nieuwe coach cruciaal wordt richting volgend seizoen. De club wil opnieuw stabiliteit en duidelijkheid uitstralen, maar voorlopig blijft het een groot vraagstuk wie die rol zal opnemen.

Supporters opnieuw zwaar ontgoocheld

Vooral de fans kregen opnieuw een harde klap te verwerken. De voorbije weken uitten supporters al meermaals hun ongenoegen over de sportieve situatie van de club. Er waren protestacties, spandoeken en stevige kritiek op het bestuur en de spelersgroep.

Taravel toonde na afloop begrip voor die frustraties. “Het is vooral heel triest voor de supporters”, zei hij. “Ook al was het een wedstrijd zonder inzet, het blijft wel een Brusselse derby. Het gaat om de trots van het shirt, om het embleem van Anderlecht.”

De coach benadrukte dat de spelers zich bewust moeten zijn van de verantwoordelijkheid die bij een topclub als Anderlecht hoort. “Ik ben gefrustreerd en boos. We moeten ons verontschuldigen bij de supporters.” Tegelijk bedankte hij de fans voor hun steun tijdens een moeilijk seizoen.

Mentaliteit boven vermoeidheid

Na een lang en zwaar seizoen werd ook vermoeidheid aangehaald als mogelijke verklaring voor de zwakke prestatie. Taravel wilde daar echter niets van weten. Volgens hem lag het probleem veel dieper.

“Nee, voor mij heeft dat niets met vermoeidheid te maken”, klonk het scherp. “Union heeft evenveel matchen gespeeld als wij, misschien zelfs meer dit seizoen.” Volgens de interimcoach draait het vooral om mentaliteit en inzet.

Die uitspraak legt opnieuw de vinger op de wonde bij Anderlecht. De club beschikt volgens velen over voldoende kwaliteit, maar slaagt er te weinig in om constant scherpte en strijdlust te tonen. Daardoor wacht Anderlecht opnieuw een zomer vol vragen, onzekerheid en moeilijke keuzes.