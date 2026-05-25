Taravel snoeihard na wanprestatie van Anderlecht tegen Union SG

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Anderlecht heeft het seizoen in mineur afgesloten met een pijnlijke 5-1-nederlaag tegen Union SG. Interimcoach Jérémy Taravel was na afloop bijzonder scherp voor zijn ploeg en spaarde niemand na de dramatische prestatie in de Brusselse derby.

Dramatische derby tegen Union

Anderlecht ging zondag volledig kopje onder tegen een efficiënt en dominant Union SG. Al bij de rust stond paars-wit 4-0 in het krijt en de wedstrijd was toen eigenlijk al beslist. De zware nederlaag zorgde voor grote frustratie bij interimcoach Jérémy Taravel, die na afloop duidelijke taal sprak.

“Er valt eigenlijk niets te analyseren. De eerste helft was dramatisch”, vertelde hij aan DAZN. Volgens Taravel lag het probleem niet bij de tactiek, maar vooral bij de ingesteldheid van de spelersgroep. “Als je de duels niet aangaat dan kan je niets beginnen. Dan sta je al snel 4-0 achter in de eerste helft en is de match gespeeld.”

Voor Anderlecht betekende de afstraffing opnieuw een zware ontgoocheling in een seizoen dat al vol teleurstellingen zat. De club slaagde er nooit in om echt mee te strijden voor de titel en kende meerdere sportieve crisismomenten.

Van assistent tot interimtrainer

Taravel kwam eerder dit seizoen in een moeilijke situatie terecht bij Anderlecht. De voormalige verdediger maakte deel uit van de technische staf en schoof door als interimtrainer nadat de club opnieuw besloot in te grijpen. Zijn aanstelling werd vooral gezien als een tijdelijke oplossing om het seizoen uit te doen.

Hoewel Taravel probeerde rust te brengen binnen de spelersgroep, slaagde hij er niet in om een ommekeer te realiseren. De resultaten bleven wisselvallig en ook het spel kon de supporters zelden overtuigen. Door de zware nederlaag tegen Union lijkt de kans bijzonder klein dat hij ook volgend seizoen hoofdtrainer blijft.

Binnen Anderlecht beseft men dat de zoektocht naar een nieuwe coach cruciaal wordt richting volgend seizoen. De club wil opnieuw stabiliteit en duidelijkheid uitstralen, maar voorlopig blijft het een groot vraagstuk wie die rol zal opnemen.

Supporters opnieuw zwaar ontgoocheld

Vooral de fans kregen opnieuw een harde klap te verwerken. De voorbije weken uitten supporters al meermaals hun ongenoegen over de sportieve situatie van de club. Er waren protestacties, spandoeken en stevige kritiek op het bestuur en de spelersgroep.

Taravel toonde na afloop begrip voor die frustraties. “Het is vooral heel triest voor de supporters”, zei hij. “Ook al was het een wedstrijd zonder inzet, het blijft wel een Brusselse derby. Het gaat om de trots van het shirt, om het embleem van Anderlecht.”

De coach benadrukte dat de spelers zich bewust moeten zijn van de verantwoordelijkheid die bij een topclub als Anderlecht hoort. “Ik ben gefrustreerd en boos. We moeten ons verontschuldigen bij de supporters.” Tegelijk bedankte hij de fans voor hun steun tijdens een moeilijk seizoen.

Mentaliteit boven vermoeidheid

Na een lang en zwaar seizoen werd ook vermoeidheid aangehaald als mogelijke verklaring voor de zwakke prestatie. Taravel wilde daar echter niets van weten. Volgens hem lag het probleem veel dieper.

“Nee, voor mij heeft dat niets met vermoeidheid te maken”, klonk het scherp. “Union heeft evenveel matchen gespeeld als wij, misschien zelfs meer dit seizoen.” Volgens de interimcoach draait het vooral om mentaliteit en inzet.

Die uitspraak legt opnieuw de vinger op de wonde bij Anderlecht. De club beschikt volgens velen over voldoende kwaliteit, maar slaagt er te weinig in om constant scherpte en strijdlust te tonen. Daardoor wacht Anderlecht opnieuw een zomer vol vragen, onzekerheid en moeilijke keuzes.

Na het missen van de landstitel: Union heeft besluit genomen over David Hubert

09:00
Ait El Hadj viert doelpunt tegen Anderlecht niet en heeft daar uitleg voor

07:30
Geen spanning voor de Speler van het Jaar... en voor de Gouden Schoen?

12:15
Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

11:46
Vanavond uitreiking Pro League Awards: dit zijn de genomineerden

09:30
Eerste afvaller bij Rode Duivels voor WK is een feit

11:45
Werk aan de winkel voor Sibierski: Union SG tikt ontstellend zwak Anderlecht helemaal van de mat

20:26
Genk of Gent? Degryse ziet grote favoriet voor Europees barrageduel

Galamatch van Club Brugge tegen KAA Gent zorgt toch nog voor strubbelingen

10:30
"Ik ben niet eens een diepe spits": deze speler werd helemaal onverwacht topschutter in de lagere reeksen

11:15
10:19
Athan Devolder verklaart opvallende transfer van KSK Heist naar FC Lebbeke

10:15
Argentinië houdt zijn hart vast voor WK nadat Lionel Messi zelf wissel vraagt

Veiling van collectie van Jean-Marie Pfaff brengt een fortuin op

08:30
Vanderbiest weet waar het fout gelopen is voor KVM én praat over zijn toekomst

07:00
🎥"Het lukte maar net": Simon Mignolet had afscheid bij Club Brugge bijna gemist

22:25
🎥 Einde in mineur voor Thorgan Hazard: rode kaart luidt afscheid in van Anderlecht

20:14
Gent-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk

21:50
Dit zei Wouter Vrancken na zijn laatste wedstrijd bij STVV

22:15
"Ik hoorde El Ouahdi schreeuwen": recordman van Genk getuigt

OHL moet vertrek sterkhouder vrezen: "Er is interesse uit Italië"

21:51
Afscheid van Mignolet stond centraal: Club Brugge geeft landstitel met forfaitzege tegen KAA Gent extra glans

20:30
🎥 Kippenvel: met indrukwekkende erehaag zwaait Club Brugge Simon Mignolet uit

Trots overheerst bij KVC Westerlo in "beste seizoen ooit qua consistentie"

21:33
KV Mechelen grijpt naast Europees ticket, Wouter Vrancken krijgt heel mooi afscheid van Stayen

Gaat Antwerp door met Haroun als T1? Dit zegt hij er zelf over

21:18
Echtgenote van Simon Mignolet praat over moeilijke periode in carrière: "Het ging wel heel, heel, héél ver"

20:31
'Serie A-topclubs binden de strijd aan voor killer van Club Brugge'

20:02
'Julien Duranville aangeboden aan Europese halvefinalist'

'Joaquin Seys pronkt op lijstje van club die dit seizoen de landstitel won'

19:19
Europa is in de ban van een nieuw voetbalsprookje, mét stevige Belgische inslag

Voetbalicoon in binnen- en buitenland: Tessa Wullaert hakt belangrijke knoop door over toekomst

18:58
"De zwaarst mogelijke sancties": Pro League belooft Standard, Charleroi én supporters hard aan te pakken

Anderlecht krijgt signaal van Van der Elst dat hard binnenkomt

17:45
Voormalige doelman van Anderlecht en Genk kroont zich tot promotieheld in Nederland

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

