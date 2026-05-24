Europa is in de ban van een nieuw voetbalsprookje, mét stevige Belgische inslag

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Györ ETO FC. Dat is dit jaar de verrassende kampioen van Hongarije. Met Bernd Thijs, Steven Verharen en Ludo Pollens zijn enkele Belgen direct betrokken bij het succes.

Traditieclub Ferencváros was het voorbije decennium de maatstaf in het Hongaarse voetbal. De club uit hoofdstad Boedapest won maar liefst zeven opeenvolgende landstitels, maar zag die indrukwekkende reeks dit seizoen ten einde komen.

Györ ETO FC was daarvoor verantwoordelijk. Die club steeg pas twee jaar geleden opnieuw naar de hoogste voetbalklasse, maar is nu dus al de beste ploeg van Hongarije. Bernd Thijs, Steven Verharen en Ludo Pollens waren vanaf de eerste rij getuigen van het succes.

Thijs is assistent-coach, terwijl Verhaeren sportief directeur is. Pollens helpt de spelers als mental coach. "Een goede structuur met gerichte transfers en offensief voetbal", is volgens Thijs het geheim van Györ ETO FC. Dat vertelt hij aan Sporza.

Elite-opleiding

Sinds medio 2024 is Thijs aan de slag in Hongarije. "We zijn direct aan de slag gegaan, we hebben een bepaalde methodologie geïntroduceerd in de club. In dat seizoen draaiden we al goed warm en werden we 4e."

"We hebben een elite-opleiding, als een van de weinigen in het land. En zo hebben we veel spelers kunnen doorschuiven naar het eerste elftal. Samen met gerichte transfers is dat succesvol gebleken", aldus Thijs.

Union als voorbeeld 

Györ ETO FC spiegelt zich bovendien aan Union. Ook die club maakte een steile opmars. "We proberen op dezelfde manier te rekruteren en we willen zo onze eigen speelstijl ontwikkelen", verklaart Thijs. "We proberen ook onbekende spelers in de lagere regionen te gaan halen die dan later een schot in de roos blijken te zijn."

Door de landstitel mag volgend seizoen proeven van de voorrondes van de Champions League. Krijgt het Hongaarse sprookje dan een spectaculair vervolg? "Het wordt een korte vakantie", beseft Thijs. "Maar dat is ook het enige negatieve, we gaan zien wat we in die voorrondes kunnen klaarspelen."

Ervaring doorgeven

Thijs kan alvast zijn spelerservaring doorgeven. Zelf voetbalde hij voor Standard, Genk, Trabzonspor, Borussia Mönchengladbach en KAA Gent.

Hij kwam ook zeven keer uit voor onze nationale elf. Na zijn spelerscarrière was hij assistent bij KAA Gent, Al-Raed, Al-Ahli en Standard. Sinds augustus 2024 werkt hij in Hongarije.

Györi ETO
Bernd Thijs

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

FoxMulder (Free Shaky!) over Club Brugge - KAA Gent: 5-0 theojana over STVV - KV Mechelen: 3-0 Green kill over Lommel heeft nog heel grote plannen in de Jupiler Pro League: "Daar neem ik nu geen genoegen meer mee" Thomme over 🎥 Einde in mineur voor Thorgan Hazard: rode kaart luidt afscheid in van Anderlecht Patrick van Mechgelen over Echtgenote van Simon Mignolet praat over moeilijke periode in carrière: "Het ging wel heel, heel, héél ver" A30 over Union SG - Anderlecht: 5-1 Soloria over Standard, Charleroi, supporters én spelers wachten zware sancties na zwarte avond: dit zijn de gevolgen JaKu over 📷 OFFICIEEL Ruud Vormer plukt speler uit Challenger Pro League weg Anti penalty over "De zwaarst mogelijke sancties": Pro League belooft Standard, Charleroi én supporters hard aan te pakken Swakken over RWDM krijgt geen proflicentie en degradeert alsnog naar Eerste Nationale, reddingsboei voor Club NXT?
