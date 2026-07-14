'Dit bedrag gaat Toby Alderweireld in Antwerp investeren'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 2 reacties
'Dit bedrag gaat Toby Alderweireld in Antwerp investeren'
Foto: AI generated
Word fan van Antwerp! 2893

Royal Antwerp lijkt eindelijk dichter bij duidelijkheid te komen naast het veld. De Great Old zit al een hele voorbereiding in een bijzonder vreemde situatie. Er is nog altijd geen nieuwe hoofdtrainer, Faris Haroun moet voorlopig de honneurs waarnemen.

Volgens Sacha Tavolieri zou die overname nu dicht bij afronding staan. Antwerp zou een constructie uitwerken waarbij KBC Real Estate de belangrijkste investeerder wordt. Daarnaast zou er een consortium van dertig bedrijven mee instappen.

​Overname komt dichterbij

Ook Wouter Vandenhaute zou deel uitmaken van dat geheel. Daarnaast zou clubicoon Toby Alderweireld persoonlijk twee miljoen euro investeren in Antwerp. Dat is opvallend, maar tegelijk ook veelzeggend. De voormalige kapitein blijft op die manier dus niet alleen sportief of emotioneel verbonden met de club, maar zou ook financieel zijn schouders onder het project zetten.

Er zouden nog twee extra investeerders betrokken zijn. Eén van hen is Jacques Vandermeiren, de voormalige CEO van de Haven van Antwerpen. Daarmee krijgt het dossier steeds meer namen met gewicht, al blijft het voorlopig wachten op officiële bevestiging.

Stadiondossier belangrijk

Voor Antwerp draait deze overname niet alleen om sportieve versterking of nieuwe middelen voor de transfermarkt. Ook het stadiondossier speelt een grote rol. Tavolieri schrijft dat KBC voor meerdere jaren hoofdsponsor zou worden en ook betrokken zou zijn bij de vastgoeddeal.

Daarbij zou de stadiongerelateerde schuld grotendeels weggewerkt worden. Antwerp zou nadien enkel nog een minimale huur moeten betalen. Als dat klopt, zou dat voor de club een enorme financiële opluchting betekenen. De voorbije jaren hing de situatie rond het stadion als een zware schaduw boven de werking van de Great Old.

Coach blijft uit

Toch is daarmee nog niet alles opgelost. Sportief blijft Antwerp voorlopig in wachtstand. De club heeft nog altijd geen nieuwe hoofdcoach gevonden en dat is stilaan opvallend, zeker met het nieuwe seizoen in zicht. De voorbereiding loopt door, maar zonder vaste trainer blijft het moeilijk om echt richting te geven aan de groep.

Antwerp lijkt dus dicht bij een belangrijke stap naast het veld. Alleen heeft de Great Old ook dringend sportieve duidelijkheid nodig. De overname kan een begin zijn, maar pas wanneer er ook een coach staat, kan de club echt opnieuw vooruitkijken.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp

Meer nieuws

WK heeft eerste finalist: Spanje laat Frankrijk kansloos

WK heeft eerste finalist: Spanje laat Frankrijk kansloos

22:59
2
Balogun-rel krijgt opvallend nieuw hoofdstuk

Balogun-rel krijgt opvallend nieuw hoofdstuk

22:30
Thorup liet Genk in 2020 zitten na 5 wedstrijden: dit heeft hij er nu over te zeggen

Thorup liet Genk in 2020 zitten na 5 wedstrijden: dit heeft hij er nu over te zeggen

21:30
Transferdossier van Arthur Theate komt in stroomversnelling

Transferdossier van Arthur Theate komt in stroomversnelling

21:20
1
'Keizer' Infantino wankelt: opvallende coalitie wil FIFA-baas ten val brengen

'Keizer' Infantino wankelt: opvallende coalitie wil FIFA-baas ten val brengen

20:40
Balogun doorbreekt eindelijk de stilte na veelbesproken WK-rel

Balogun doorbreekt eindelijk de stilte na veelbesproken WK-rel

20:35
2
OFFICIEEL: KRC Genk stelt nieuwe trainer voor

OFFICIEEL: KRC Genk stelt nieuwe trainer voor

19:12
7
OFFICIEEL: Manchester United stelt Youri Tielemans voor, die meteen reageert op toptransfer

OFFICIEEL: Manchester United stelt Youri Tielemans voor, die meteen reageert op toptransfer

20:02
OFFICIEEL: KAA Gent casht stevig, aanvaller levert miljoenen op

OFFICIEEL: KAA Gent casht stevig, aanvaller levert miljoenen op

19:50
5
Alles wat je moet weten over Yann Sommer: de redding die de wereld rond ging en één nadeel dat hij overwon

Alles wat je moet weten over Yann Sommer: de redding die de wereld rond ging en één nadeel dat hij overwon

19:00
"Linkse deugneuzen": Sarina Wiegman geen bondscoach, Tom Saintfiet met 'sollicitatie'

"Linkse deugneuzen": Sarina Wiegman geen bondscoach, Tom Saintfiet met 'sollicitatie'

19:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/07: Nga Kana - Oularé - Drammeh

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/07: Nga Kana - Oularé - Drammeh

17:29
Aanwinst van 15 miljoen euro bij promovendus Lommel: en dat is niet de laatste

Aanwinst van 15 miljoen euro bij promovendus Lommel: en dat is niet de laatste

17:30
3
Anderlecht profiteert tien jaar later nog mee: Tielemans-transfer brengt miljoenen in het laatje

Anderlecht profiteert tien jaar later nog mee: Tielemans-transfer brengt miljoenen in het laatje

18:00
1
OFFICIEEL : Sporting Anderlecht verlengt het contract van één van zijn toptalenten

OFFICIEEL : Sporting Anderlecht verlengt het contract van één van zijn toptalenten

17:29
2
Anderlecht wil hem weer uitlenen/verkopen: beloftevolle verdediger maakt geen deel meer uit van de plannen

Anderlecht wil hem weer uitlenen/verkopen: beloftevolle verdediger maakt geen deel meer uit van de plannen

17:00
1
DONE DEAL: Club Brugge 'wins' en legt ex-Genkie langer vast

DONE DEAL: Club Brugge 'wins' en legt ex-Genkie langer vast

16:30
4
Gekocht voor 40 miljoen, nu staat Rode Duivel voor exit van amper 4 miljoen euro

Gekocht voor 40 miljoen, nu staat Rode Duivel voor exit van amper 4 miljoen euro

16:00
Wel heel verrassende transfer: Obbi Oulare is weer voetballer

Wel heel verrassende transfer: Obbi Oulare is weer voetballer

15:30
2
OFFICIEEL: Leandro Trossard maakt plaats voor Tzolis

OFFICIEEL: Leandro Trossard maakt plaats voor Tzolis

15:07
5
Waarom Youri Tielemans dé sleutelfiguur wordt bij Manchester United om weer titels te pakken

Waarom Youri Tielemans dé sleutelfiguur wordt bij Manchester United om weer titels te pakken

15:00
8
Anderlecht heeft nu één topprioriteit op transfermarkt: dit zoekt Antoine Sibierski

Anderlecht heeft nu één topprioriteit op transfermarkt: dit zoekt Antoine Sibierski

14:30
15
"Spanje is de topfavoriet" - Riedeltje Deschamps wordt op ongeloof en hoongelach onthaald

"Spanje is de topfavoriet" - Riedeltje Deschamps wordt op ongeloof en hoongelach onthaald

14:00
1
Zo goed als rond: Standard legt miljoenen op tafel voor nieuwe aanvaller

Zo goed als rond: Standard legt miljoenen op tafel voor nieuwe aanvaller

13:30
4
Verrassing: Thomas Meunier niet naar Valencia, wel naar de Premier League

Verrassing: Thomas Meunier niet naar Valencia, wel naar de Premier League

11:48
9
Twee jaar geleden nog bij Westerlo... nu verkocht voor maar liefst 54 miljoen euro (!)

Twee jaar geleden nog bij Westerlo... nu verkocht voor maar liefst 54 miljoen euro (!)

13:00
1
Verhaal wordt nog pijnlijker voor Rudi Garcia: Real Madrid komt met nieuws over blessure Courtois

Verhaal wordt nog pijnlijker voor Rudi Garcia: Real Madrid komt met nieuws over blessure Courtois

12:30
31
Totale ommekeer bij promovendus Beveren: stekker wordt eruit getrokken

Totale ommekeer bij promovendus Beveren: stekker wordt eruit getrokken

11:30
2
'Code donkerrood: Tresoldi vertrekt bij Club Brugge, opvolger wordt gehaald voor zes miljoen'

'Code donkerrood: Tresoldi vertrekt bij Club Brugge, opvolger wordt gehaald voor zes miljoen'

10:30
14
Opvallend vertrek bij KAA Gent zorgt voor heel wat commotie: supporters begrijpen beslissing niet

Opvallend vertrek bij KAA Gent zorgt voor heel wat commotie: supporters begrijpen beslissing niet

11:11
'AS Roma heeft persoonlijk akkoord met Rode Duivel'

'AS Roma heeft persoonlijk akkoord met Rode Duivel'

11:00
3
WK-LIVE 14/7: speciale WK-bal voor finales

WK-LIVE 14/7: speciale WK-bal voor finales

10:41
'KAA Gent kan plots acht miljoen euro vangen voor ex-Bruggeling'

'KAA Gent kan plots acht miljoen euro vangen voor ex-Bruggeling'

10:00
4
Code rood: Premier League-top klopt aan met miljoenen voor verrassende Bruggeling

Code rood: Premier League-top klopt aan met miljoenen voor verrassende Bruggeling

09:30
9
"Wie dan wel?" De hamvraag over Rudi Garcia (en opvolger) gesteld Analyse

"Wie dan wel?" De hamvraag over Rudi Garcia (en opvolger) gesteld

09:00
2
DONE DEAL: Club Brugge haalt absolute topprioriteit in huis

DONE DEAL: Club Brugge haalt absolute topprioriteit in huis

08:30
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Swakke25 Swakke25 over 'Dit bedrag gaat Toby Alderweireld in Antwerp investeren' Andreas2962 Andreas2962 over WK heeft eerste finalist: Spanje laat Frankrijk kansloos Venom#13 Venom#13 over Transferbom: Manchester United haalt Youri Tielemans binnen Meut Meut over Rudi Garcia op weg naar de uitgang? Zijn toekomst lijkt al langer beslist RememberLierse RememberLierse over Frankrijk - Spanje: 0-2 Eldonte Eldonte over Waarom Youri Tielemans dé sleutelfiguur wordt bij Manchester United om weer titels te pakken Venom#13 Venom#13 over Verhaal wordt nog pijnlijker voor Rudi Garcia: Real Madrid komt met nieuws over blessure Courtois Venom#13 Venom#13 over Anderlecht heeft nu één topprioriteit op transfermarkt: dit zoekt Antoine Sibierski sven123 sven123 over OFFICIEEL : Sporting Anderlecht verlengt het contract van één van zijn toptalenten sven123 sven123 over Balogun doorbreekt eindelijk de stilte na veelbesproken WK-rel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved