'Dit bedrag gaat Toby Alderweireld in Antwerp investeren'

Royal Antwerp lijkt eindelijk dichter bij duidelijkheid te komen naast het veld. De Great Old zit al een hele voorbereiding in een bijzonder vreemde situatie. Er is nog altijd geen nieuwe hoofdtrainer, Faris Haroun moet voorlopig de honneurs waarnemen.

Volgens Sacha Tavolieri zou die overname nu dicht bij afronding staan. Antwerp zou een constructie uitwerken waarbij KBC Real Estate de belangrijkste investeerder wordt. Daarnaast zou er een consortium van dertig bedrijven mee instappen.

​Overname komt dichterbij

Ook Wouter Vandenhaute zou deel uitmaken van dat geheel. Daarnaast zou clubicoon Toby Alderweireld persoonlijk twee miljoen euro investeren in Antwerp. Dat is opvallend, maar tegelijk ook veelzeggend. De voormalige kapitein blijft op die manier dus niet alleen sportief of emotioneel verbonden met de club, maar zou ook financieel zijn schouders onder het project zetten.

🔴⚪️ Royal Antwerp’s takeover now close to be completed!



🔂 Following the structure of the deal :



🏦 KBC Real Estate (Bank) would be the main investor with a consortium of 30 companies that would contribute.



🟣 Wouter Vandenhaute’s one of them.



⚽️ RAFC legend Toby… pic.twitter.com/RBaqbe0GYi — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 14, 2026

Er zouden nog twee extra investeerders betrokken zijn. Eén van hen is Jacques Vandermeiren, de voormalige CEO van de Haven van Antwerpen. Daarmee krijgt het dossier steeds meer namen met gewicht, al blijft het voorlopig wachten op officiële bevestiging.

Stadiondossier belangrijk

Voor Antwerp draait deze overname niet alleen om sportieve versterking of nieuwe middelen voor de transfermarkt. Ook het stadiondossier speelt een grote rol. Tavolieri schrijft dat KBC voor meerdere jaren hoofdsponsor zou worden en ook betrokken zou zijn bij de vastgoeddeal.





Daarbij zou de stadiongerelateerde schuld grotendeels weggewerkt worden. Antwerp zou nadien enkel nog een minimale huur moeten betalen. Als dat klopt, zou dat voor de club een enorme financiële opluchting betekenen. De voorbije jaren hing de situatie rond het stadion als een zware schaduw boven de werking van de Great Old.

Coach blijft uit

Toch is daarmee nog niet alles opgelost. Sportief blijft Antwerp voorlopig in wachtstand. De club heeft nog altijd geen nieuwe hoofdcoach gevonden en dat is stilaan opvallend, zeker met het nieuwe seizoen in zicht. De voorbereiding loopt door, maar zonder vaste trainer blijft het moeilijk om echt richting te geven aan de groep.

Antwerp lijkt dus dicht bij een belangrijke stap naast het veld. Alleen heeft de Great Old ook dringend sportieve duidelijkheid nodig. De overname kan een begin zijn, maar pas wanneer er ook een coach staat, kan de club echt opnieuw vooruitkijken.