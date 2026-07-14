OFFICIEEL : Sporting Anderlecht verlengt het contract van één van zijn toptalenten

Anderlecht heeft de contractverlenging van Joshua Nga Kana aangekondigd tot 2029. Het vorige contract van de Brusselaar liep tot 30 juni 2027. De jeugdproduct van paars-wit is erin geslaagd om de Brusselse leiding te overtuigen om hem hun vertrouwen te schenken.

Joshua Nga Kana maakte zijn grote debuut bij de A-kern van Anderlecht op de eerste speeldag van de Champions’ Play-offs tegen Club Brugge. Intussen staat de teller al op drie invalbeurten, nadat hij ook nog in de slotfase mocht opdraven tegen STVV en Union Saint-Gilloise.

Vorig seizoen speelde hij in de eerste seizoenshelft nog bij de RSCA Futures. Daar komt nu definitief verandering in. Nga Kana zal voortaan deel uitmaken van de A-kern, zoals Anderlecht ook benadrukte in een communiqué: "Vanaf dit seizoen zal Joshua volledig deel uitmaken van de kern van het eerste elftal. Hij werkte de volledige voorbereiding af en nam deel aan alle oefenwedstrijden van Sporting."

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Een kind van het huis

De 17-jarige rechtsbuiten wordt gezien als één van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Anderlecht. Sinds zijn zevende speelt hij al bij paars-wit: een écht kind van het huis. Joshua Nga Kana hoopt dit seizoen zijn plaats te veroveren in de A-kern. Dat lijkt mogelijk, maar het wordt zeker niet evident. Onder Vítor Bruno zal hij zich moeten bewijzen.



