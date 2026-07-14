"Spanje is de topfavoriet" - Riedeltje Deschamps wordt op ongeloof en hoongelach onthaald

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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"Spanje is de topfavoriet" - Riedeltje Deschamps wordt op ongeloof en hoongelach onthaald
Foto: © photonews
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Didier Deschamps blijft het herhalen. Enkele uren voor de halve finale tussen Frankrijk en Spanje op het WK noemde de Franse bondscoach La Roja opnieuw dé topfavoriet voor de wereldtitel. Een opvallende uitspraak, want iedereen weet dat net Frankrijk over de sterkste selectie beschikt.

Deschamps kreeg tijdens zijn persconferentie de vraag of hij nog altijd achter zijn eerdere uitspraken stond. Zijn antwoord was duidelijk. "Ja, ik bevestig wat ik heb gezegd", klonk het. Volgens de Franse bondscoach is Spanje nog steeds de ploeg die iedereen moet kloppen.

Hij verwees daarbij naar de indrukwekkende cijfers van de Spanjaarden. De ploeg van Luis de la Fuente kreeg in zeven WK-wedstrijden slechts één doelpunt tegen en combineert een ijzersterke defensie met veel offensieve kwaliteit. "Ik wil Luis niet onder druk zetten, maar hij kent de verwachtingen in zijn land. Met de aanvallende kwaliteiten van beide ploegen mogen we een spectaculaire wedstrijd verwachten", aldus Deschamps.

Iedereen wijst echter naar Frankrijk

Die uitspraken zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen. Natuurlijk draait een WK niet alleen om de kwaliteit van de spelersgroep en heeft Spanje een uitstekend toernooi achter de rug, maar vrijwel alle analisten zijn het erover eens dat Frankrijk de meest complete selectie van het tornooi heeft.

Les Bleus beschikken over wereldtoppers op zowat elke positie. De bank van Frankrijk zou bij heel wat landen zelfs moeiteloos in de basis staan. Bovendien heeft Deschamps een kern die ervaring, snelheid, fysieke kracht en individuele klasse combineert als geen ander op dit WK.

Dat maakt het des te vreemder dat de Franse bondscoach zichzelf en zijn ploeg zo nadrukkelijk uit de rol van favoriet probeert te praten.

Psychologisch spelletje?

Het is bovendien niet de eerste keer dat Deschamps die kaart trekt. Al voor de openingswedstrijd tegen Senegal verklaarde hij dat Spanje volgens hem de absolute topfavoriet voor de wereldtitel was. Ook toen fronsten heel wat waarnemers de wenkbrauwen.

Het lijkt dan ook vooral een psychologisch spelletje. Door alle druk bij de tegenstander te leggen, probeert Deschamps zijn eigen spelers in een comfortabele underdogpositie te manoeuvreren. Alleen is dat deze keer moeilijk geloofwaardig vol te houden.

Want hoe indrukwekkend Spanje ook voor de dag komt, de algemene consensus blijft dezelfde: Frankrijk beschikt veruit over de sterkste spelersgroep op dit WK. Dat Deschamps blijft volhouden dat zijn ploeg geen favoriet is, begint daardoor eerder ongeloofwaardig dan slim over te komen. Zeker met een finaleplaats op het spel.

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