Twee jaar geleden nog bij Westerlo... nu verkocht voor maar liefst 54 miljoen euro (!)

Amper twee jaar geleden maakte Luka Vuskovic nog indruk op de Belgische velden in het shirt van Westerlo. Vandaag staat de Kroatische verdediger voor een absolute toptransfer. Brighton haalt de negentienjarige centrale verdediger weg bij Tottenham voor een clubrecord van 46 miljoen pond.

Omgerekend is dat 54 miljoen euro. Voor wie Vuskovic destijds aan het werk zag in de Jupiler Pro League, komt zijn spectaculaire opmars niet helemaal als een verrassing. De jonge Kroaat arriveerde bij Westerlo als een groot talent en bewees al snel waarom Tottenham hem al op jonge leeftijd had vastgelegd.

Vuskovic maakte grote indruk bij Westerlo

Ondanks zijn leeftijd speelde Vuskovic met opvallend veel maturiteit. Hij combineerde fysiek vermogen met een uitstekende inspeelpass en was bovendien gevaarlijk in de lucht. In Westerlo groeide hij uit tot een van de revelaties van het seizoen en liet hij zien klaar te zijn voor een hoger niveau.

Na zijn Belgische avontuur sloot hij zich officieel aan bij Tottenham, dat hem meteen uitleende aan Hamburger SV om verder ervaring op te doen. Die keuze bleek een schot in de roos. In de Bundesliga speelde Vuskovic afgelopen seizoen dertig wedstrijden, scoorde hij zes doelpunten als centrale verdediger en werd hij uitgeroepen tot 'Rookie van het Jaar'. Daarnaast kreeg hij ook een plaats in het Elftal van het Jaar.

Zijn sterke prestaties leverden hem intussen ook een vaste plaats op bij de Kroatische nationale ploeg. Deze zomer maakte hij bovendien zijn debuut op het WK, waar hij opnieuw bevestigde dat hij tot de grootste defensieve talenten van Europa behoort.

Straffe ontwikkeling

Brighton was al langer overtuigd van zijn kwaliteiten en zag twee eerdere biedingen afgewezen worden. Uiteindelijk bereikte de Engelse club toch een akkoord met Tottenham. De Seagulls betalen een vaste transfersom van 46 miljoen pond, terwijl het bedrag via bonussen nog kan oplopen tot 50 miljoen pond.





Voor Westerlo is de transfer vooral een mooie bevestiging van het werk dat de club de voorbije jaren leverde. De Kemphanen boden Vuskovic een ideaal podium om zich te ontwikkelen en amper twee seizoenen later levert diezelfde verdediger een recordbedrag op in de Premier League. Dat zegt alles over de indrukwekkende ontwikkeling die hij sindsdien heeft doorgemaakt.