'Vincent Janssen heeft een nieuwe club en voormalige aanvoerder van Antwerp kiest voor héél pikante terugkeer'

Vincent Janssen heeft een nieuwe club gevonden. De 32-jarige aanvaller gaat opnieuw in Turkije voetballen. Al zorgt de terugkeer van de aanvaller voor de nodige controverse.

Vincent Janssen stopt niét met voetballen. We schreven eerder al dat de voormalige aanvoerder van Antwerp FC het voetbalpensioen heeft overwogen. Uiteindelijk vond de Nederlander dan toch een nieuwe uitdaging waarvoor hij zich nog eens dubbel wil plooien.

Turkse media melden dat de transfer van Janssen naar Amedspor SFK helemaal rond is. De onderhandelingen tussen de Turkse promovendus en Janssen zijn afgerond. Enkel de medische proeven en een handtekening staan de bevestiging nog in de weg.

Turkse promovendus overtuigd Vincent Janssen (met een serieuze smak geld)

Op die manier keert Janssen terug naar Turkije. De 22-voudig Nederlands international scoorde in het seizoen 2017-2018 zijn doelpunten in het shirt van Fenerbahçe SK. Belangrijk detail: ook Fener informeerde de voorbije weken naar de voorwaarden van Janssen.

Het is Amedspor dat de Nederlander heeft kunnen overtuigen. Wees er maar zeker van dat de Turkse promovendus er een serieuze smak geld heeft tegenaan gegooid om Janssen naar Diyarbakir Stadyumu te halen.

Maatschappelijke én politieke context zorgt ervoor dat het een héél pikante transfer zal worden

Bovendien gaat het om een héél pikante transfer. Amedspor staat bekend als een club met een uitgesproken Koerdische identiteit. De maatschappelijke en politieke context én het feit dat Janssen niet voor Fenerbahçe kiest zorgt ervoor dat Turkije op zijn kop staat.





Amedspor neemt Janssen transfervrij over van Antwerp FC. De spits voetbalde sinds 2022 op De Bosuil, maar vond geen akkoord met de clubleiding over de verlenging van zijn aflopende contract. De financiële toestand van The Great Old hielp allesbehalve om Janssen te overtuigen.

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De voorbije week leek Janssen op weg naar Brondby IF. Ook die deal was zo goed als rond, maar sprong in de laatste rechte lijn af. We schrijven dus onder voorbehoud, maar de kans is héél groot dat Amedspor binnenkort groot nieuws te melden heeft.