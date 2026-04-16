Hallo, Belgische topclubs? 'Vincent Janssen wil contract bij Antwerp niét verlengen en denkt aan stoppen'

Hoe ziet de toekomst van Vincent Janssen eruit? De aanvoerder van Antwerp FC beschikt over een aflopend contract. Kiest hij voor een nieuw avontuur (als huisvader)?

Antwerp FC heeft Vincent Janssen een nieuw contractvoorstel gedaan. De financiële realiteit van The Great Old is echter wat ze anno 2026 is.

De aanvoerder moet fel inleveren om op De Bosuil te blijven voetballen. Al verwachten we niet meteen een aankondiging op de sociale media van Antwerp.

Vincent Janssen is graag in Antwerpen, maar...

Janssen vertoeft héél graag in Antwerpen. Alleen: de Nederlander ergert zich al maanden dood aan het gebrek aan sportieve slagkracht van zijn ploeg.

Een transfer dan maar? Die kans bestaat. Alleen heeft Janssen géén zin om zijn leven opnieuw overhoop te gooien. De aanvaller woonde al in Engeland, Turkije... en Mexico. Dan heb je het allemaal al eens gezien.

Hallo, Belgische topclubs?



Het Laatste Nieuws weet dat zelfs het voetbalpensioen door de gedachten van Janssen dwaalt. Stopt de Nederlander op amper 31-jarige leeftijd? Het zou zonde zijn voor een spits met zo'n neus voor doelpunten...