Roef en De Vlieger uitgelaten: "Seizoen geweest om u tegen te zeggen, met knokken tot laatste seconde"

KAA Gent heeft zich Europa weten in te knokken. In minuut 117 zag het er nog heel vies uit, maar daarna keerde alles. Met dank aan Tibe De Vlieger en Davy Roef, die dan ook allebei heel blij waren met de overwinning na strafschoppen.

"De ploeg naar Europa schieten is een droom die uitkomt", opende Tibe De Vlieger zijn analyse na de wedstrijd in de Planet Group Arena. "Ja, het was afgesproken dat ik hem zo nemen, maar dan nog. Ik ben gewoon zo blij, ik kan het echt niet beschrijven."

"In het begin van het seizoen had ik nooit durven dromen dat ik dit nu zou meemaken. Ik kan het nog niet geloven, ik weet dat ik niet ga slapen. Ik weet niet wat de plannen zijn, maar we moeten nu iets doen. Als je nu niets doet, dan snap je het niet."

Tibe De Vlieger bijzonder tevreden met Europees ticket

Ook Davy Roef was heel blij met het Europees ticket. Hij bewees opnieuw dat hij goed is met strafschoppen stoppen: "Eentje stoppen is misschien te weinig om een echte killer te zijn, maar het was genoeg vandaag. Het is ook goed van iedereen dat ze hem binnen trappen."

Om vervolgens verder te kijken dan alleen de laatste wedstrijd: "Het is een seizoen geweest om u tegen te zeggen van de eerste tot de laatste seconden, letterlijk. We hebben moeten knokken tot op het einde. We hebben ons doel gehaald en dat is toch het belangrijkste op dit moment."

Davy Roef gaat meevieren met spelers KAA Gent

"Het hoeft niet altijd mooi te zijn. We hebben tien wedstrijden gesnakt naar een overwinning. We willen staan voor mooi voetbal, maar we zijn heel blij met dit Europees ticket", aldus de doelman van KAA Gent. En hij had ook nog woorden van lof voor Tibe De Vlieger.



"De Vlieger is op korte tijd al een chouchou van het publiek geworden en dat is verdiend. Hij zal op termijn een waardige kapitein zijn, zeker. Een feestje? Ik zal de rest een beetje onder controle houden, maar het zal wel een feestje worden en ik zal wel meegaan."